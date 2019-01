Nur einen Tag später wechselte ein weiterer VfB-Star zum FC Bayern. Obwohl Joshua Kimmich vor seinem Transfer für RB Leipzig aufgelaufen war, floss die Ablöse für den ehemaligen Stuttgarter Nachwuchskicker an den VfB. Stuttgart hatte vor Kimmichs Wechsel nach München dessen Transferrechte per Vertragsklausel zurückerworben und ihn für kolportierte 8,5 Millionen Euro direkt an den FCB weiterverkauft.

SWR imago/Pressefoto Baumann