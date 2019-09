per Mail teilen

Der VfB Stuttgart bleibt Tabellenführer. Dabei waren die Schwaben beim 2:0-Heimsieg gegen Greuther Fürth über weite Strecken das schwächere Team.

Dauer 0:49 min Stuttgart mit glücklichem Sieg gegen Fürth ONLINE/APP VfB Stuttgart - Greuther Fürth Flash

Rückblickend nennt man das wohl Cleverness. Denn ein frühes Tor von Daniel Didavi (2.) und ein gelungener Konter, den Neuzugang Philipp Förster zum 2:0-Endstand veredelte (82.), reichen dem VfB Stuttgart zum Sieg gegen Greuther Fürth. Damit bleiben die Schwaben Tabellenführer mit zwei Punkten Vorsprung vor Arminia Bielefeld.

Dauer 0:20 min VfB-Trainer Tim Walter zum Spiel gegen Greuther Fürth VfB-Trainer Tim Walter resümiert die Partie seines Teams gegen Greuther Fürth

In Stuttgart erwischten die Gastgeber in einem intensiven Duell dank Daniel Didavi (2.) einen Traumstart. Denn nach der frühen Führung durch Didavi, der den Ball nach Vorlage von Silas Wamangituka aus kurzer Distanz über die Linie gedrückt hatte, wurde der VfB immer schwächer. Zudem erlitt der VfB gleich einen doppelten personellen Rückschlag: Gonzalo Castro (18.) und Torhüter Gregor Kobel (22.) mussten frühzeitig ersetzt werden. Fürth drängte auf den Ausgleich, doch Tobias Mohr (29./57.) und der eingewechselte Marvin Stefaniak (90.+1) scheiterten mit Distanzschüssen am Aluminium. Allerdings kamen auch die Stuttgarter dank ihrer individuellen Klasse immer wieder zu Gelegenheiten, insgesamt aber wirkte der Auftritt des Absteigers fahrig und ideenlos. Erst Förster sorgte kurz vor Schluss für die Erlösung.