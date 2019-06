Nach dem Abstieg kann Ozan Kabak den VfB Stuttgart für 15 Millionen Euro verlassen. Laut Medien-Berichten hat Schalke 04 diese Klausel nun genutzt. Der Transfer ist jedoch noch nicht bestätigt.

Abwehr-Talent Ozan Kabak verlässt den VfB Stuttgart und wechselt wohl zum FC Schalke 04. Dies berichten Sportbild und Sky am Donnerstag. Fest steht: Kabak ist nicht mit der Mannschaft im Trainingslager in Kitzbühel. VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger wollte den Transfer im SWR-Interview noch nicht bestätigen. Es könne jedoch sein, dass sich da im Laufe des Donnerstags noch etwas tut. "Wir haben jetzt lange gewartet. Aber da ist jetzt ein Ende in Sicht."

Ozan Kabak kann den VfB Stuttgart für 15 Millionen Euro verlassen. Wohin die Reise geht, ist noch offen, Doch VfB-Sportvorstand Thomas Hitzlsperger geht von einem schnellen Vollzug aus.

Kabak träfe auf Schalke auf einen alten Bekannten

In Gelsenkirchen träfe Kabak auf den ehemaligen VfB-Sportvorstand Michael Reschke, der nun als technischer Direktor für den FC Schalke arbeitet. Dass der damalige VfB-Sportvorstand Michael Reschke die von ihm ausgehandelte Klausel nun offenbar als Technischer Direktor von Schalke nutze, findet sein Nachfolger Hitzlsperger nicht verwerflich. "Deswegen gibt es da keinen Ärger, da gibt es ja was dafür, was uns wieder weiterhilft", erklärte der 37-Jährige. Er gehe davon aus, dass der VfB noch in diesem Sommer weiter investieren werde. Auch der FC Bayern München und der AC Mailand sollen sich angeblich um Kabak bemühen.

Ozan Kabak wechselte im Januar für etwa elf Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zum VfB Stuttgart. Der 19-jährige Türke, der einmal in den Kader der Nationalmannschaft berufen wurde, schoss in 15 Rückrunden-Spielen für den VfB Stuttgart drei Tore. Trotz überwiegend guter Leistungen konnte er den Abstieg jedoch nicht verhindern.