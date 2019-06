Ron-Robert Zieler ist weg. Seitdem ist der VfB Stuttgart auf der Suche nach einem neuen Torhüter. Inzwischen haben die Schwaben Fabian Bredlow verpflichtet. Kommt auch Marvin Schwäbe?

Ein früherer Trainer der Stuttgarter kennt den Torhüter-Kandidaten des VfB Stuttgart, Marvin Schwäbe, bestens: Alexander Zorniger war im vergangenen Sommer Trainer von Bröndby Kopenhagen, als Marvin Schwäbe von Dynamo Dresden verpflichtet wurde. "Uns hatte damals unser Stammtorhüter Frederik Rönnow zu Eintracht Frankfurt verlassen", so Zorniger im Gespräch mit SWR Sport, "Marvin war einer von drei Kandidaten für die Nachfolge, wir haben uns dann für ihn entschieden".

Alexander Zorniger ist voll des Lobs

Es sollte keine Fehlentscheidung der Dänen gewesen sein. Alexander Zorniger ist voll des Lobs über den jungen Keeper. Seine Stärken? "Er ist trainingsfleißig, sehr eifrig, Marvin hat eine sehr gute Ausstrahlung, ist stark auf der Linie, und er hat fußballerisch eine hohe Qualität". Mit Ball am Fuß lasse sich Schwäbe nicht nervös machen und nicht groß unter Druck setzen: "Er findet immer Optionen", so Zorniger, der im Februar bei Bröndby von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Trainer Alexander Zorniger kennt Torwart Marvin Schwäbe noch aus seiner Zeit bei Bröndy IF Imago imago/Ritzau Scanpix

In der dänischen Superliga machte Marvin Schwäbe in der vergangenen Saison 37 Spiele, in der Europa League stand der 24-Jährige viermal im Kasten. Hatte der gebürtige Hesse aus Dieburg anfangs der Runde noch Anpassungsprobleme mit den Eigenheiten des dänischen Fußballs (Alexander Zorniger: "Die Qualität bei Standards ist dort höher als in der 2. Bundesliga in Deutschland. Jeder Ball, der in den 16er kommt, wird mit hoher Intensität attackiert, ähnlich wie in England"), etablierte sich Schwäbe im Verlauf der Saison als Stütze und Leistungsträger des dänischen Traditionsvereins.

Bei der TSG Hoffenheim zum Profi ausgebildet

Marvin Schwäbe war 2013 als 18-Jähriger aus Frankfurt zur TSG Hoffenheim gewechselt und galt schon damals als großes Torhütertalent, spielte von der U17 bis zur U21 auch für Deutschland. Um Spielpraxis zu sammeln, wurde der 1,90 Meter große Keeper von den Hoffenheimern zum VfL Osnabrück (38 Spiele) und zu Dynamo Dresden (58 Spiele) ausgeliehen. In Dresden machte ihm nach einer Verletzung ausgerechnet Markus Schubert den Stammplatz streitig, der in diesen Tagen ebenfalls beim VfB Stuttgart im Gespräch ist. Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel zu Alexander Zorniger nach Bröndby.

Sollte Marvin Schwäbe tatsächlich der neue VfB-Torhüter werden, glaubt Ex-Trainer Zorniger an einen guten Griff der Stuttgarter: "Er hat die Veranlagung dafür, der VfB wäre für ihn der nächste Schritt." Geht es nach der neuen sportlichen Führung des VfB, dann soll der neue Keeper möglichst am Sonntag schon mit ins Trainingslager nach Kitzbühel fahren. Vielleicht sitzt dann ja tatsächlich Marvin Schwäbe mit im Mannschaftsbus.

Fabian Bredlow als Backup?

Als weiteren Torhüter hat der VfB Stuttgart am Freitag auch Fabian Bredlow verpflichtet. Der 24-jährige gebürtige Berliner spielte zuletzt für den 1. FC Nürnberg und absolvierte bislang 13 Bundesliga-Spiele. Bredlow könnte die Position des abgewanderten Alexander Meyer einnehmen, der zu Jahn Regensburg wechselte. Ob Bredlow auch als neue Nummer eins in Frage kommt, wird die Vorbereitung auf die neue Saison zeigen.