Nun ist sie endgültig da, die Krise beim VfB Stuttgart. Drei Niederlagen in Folge und ein 2:6 in Hamburg. Der VfB muss umsteuern, meint SWR Sport-Redakteur Andreas Wagner.

Zwar kann man beim Tabellenführer durchaus verlieren. Ernüchternd aber war die Art und Weise: Teilweise vielleicht sogar etwas zielstrebiger im Angriff; in der Abwehr dafür aber ohne jeden Zugriff auf den Gegner – so präsentierte sich der VfB Stuttgar im dritten Akt des kleinen Trauerspiels mit der Überschrift "Wehen – Kiel – Hamburg".

Dass ein neu formiertes Team Zeit braucht, um sich zu finden, ist unbestritten. Aber eine gewisse Entwicklung will man dann schon erkennen nach zwölf Pflichtspielen. Doch das ist nicht der Fall. Im Auftaktspiel gegen Hannover hat sich der VfB bereits kompakter und entschlossener präsentiert als in den letzten Wochen.

Solange die Ergebnisse gestimmt haben, hat man sich etwas vorgemacht beim VfB Stuttgart. Man hat die Punkte, die man für all die engen Spiele bekommen hat, auf der Habenseite verbucht; sich aber offenbar nicht wirklich kritisch hinterfragt. Nicht einmal dann, als die Ergebnisse plötzlich nicht mehr stimmten. Gegen Holstein Kiel noch hat Trainer Tim Walter erklärt, das Problem liege eben in der schlechten Chancen-Verwertung. Daran arbeite man und das werde schon wieder. Das HSV-Spiel als Beleg dafür herzunehmen, dass da was dran sein könnte, verbietet sich, wenn der Preis dafür sechs Gegentore sind. Ohnehin ist das allenfalls ein Teil der Wahrheit.

Der HSV legte Stuttgarts Schwächen bloß

Stand gegen leichtere Gegner wie zuletzt Wehen oder Kiel der Angriff stärker im Fokus – weil Chancen vergeben bzw. erst gar nicht generiert wurden –, hat der offensivstarke HSV humorlos aufgezeigt, dass auch Stuttgarts Abwehr große Schwächen hat. Wobei es den HSV dafür eigentlich gar nicht brauchte: Dass etwa ein Gegner wie der Tabellenletzte aus Wehen mit nur 15 Prozent Ballbesitz und einer Passquote von gerade einmal 45 Prozent gleich zweimal gegen den VfB treffen konnte, ist erschreckend.

Das System Walter mit viel Ballbesitz und vielen Positionswechseln, die das Spiel des VfB schwer ausrechenbar machen sollen, funktioniert nur bedingt. Zumindest in der Nähe des gegnerischen Tors stößt es häufig an seine Grenzen: Das Spiel wird eng und statisch. Tempo und Überraschungsmomente fehlen, und bei Ballverlust in Gegners Hälfte droht sofort große Gefahr. Im Spiel des VfB fehlt die Balance zwischen den Mannschaftsteilen. Permanente Veränderungen in der Startformation machen es zudem nicht leichter, die zu entwickeln.

Tim Walter muss dazulernen

Mit Alexander Zorniger gab es schon einmal einen VfB-Trainer, der unbelehrbar auf seiner Spielphilosophie beharrt hat. Der Erfolg blieb aus. Nach dem 13. Spieltag musste er gehen. Wenn Walter dieses Schicksal nicht teilen will, muss er umsteuern. Und tut er das nicht aus eigenem Antrieb, müssen seine Chefs Sven Mislintat und Thomas Hitzlsperger das einfordern. Auch diese beiden sind jetzt gefragt. Sie sind mit vielen Vorschusslorbeeren ins Amt gekommen; Hitzlsperger ist sogar noch zum Vorstandsvorsitzenden befördert worden. Nun, da der Motor stottert, müssen die beiden zeigen, dass sie die Richtigen sind auf ihren Positionen.