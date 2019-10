Zwei Tage nachdem Guido Buchwald aus den Präsidenten-Rennen geflogen ist, kritisiert er die Entscheidungsgremien des VfB Stuttgart und wirft ihnen Befangenheit vor.

Auf der Suche nach einem Präsidenten hat sich der Vereinsbeirat des VfB Stuttgart am Freitagabend gegen Guido Buchwald entschieden. Nun ist der Weltmeister verärgert und kritisiert, "dass mindestens drei wichtige Mitglieder des Vereinsbeirates, der laut Satzung die Entscheidung über die beiden Kandidaten treffen soll, in dieser Frage eindeutig befangen sind". Namen nannte er in seinem Facebook-Post jedoch nicht. Zudem will er erfahren haben, dass ein "Vertreter des Investors im Aufsichtsrat" einen Favoriten habe und "entgegen der Regularien - aktiv in die Suche nach einem Präsidenten eingegriffen" habe.

Bei diesem Vertreter des Investors kann es sich im Grunde nur um Daimler-Personal-Chef Wilfried Porth handeln, mit dem Buchwald bereits im Februar dieses Jahres in Konflikt geraten ist und der einer der Gründe für seinen Rücktritt im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart war.

Für Buchwald reihe sich das Vorgehen ein in den Umgang des Clubs mit Vereinsikonen wie Jürgen Klinsmann. "Man will beim VfB Stuttgart in der Vereinsführung keine Fachleute mit eigener Meinung", schrieb Buchwald, "sondern man will Opportunisten und Ja-Sager, damit man - wie in den vergangenen Jahren - ungestört weiter den Club nach seinen Vorstellungen führen kann." Es werde keine Rücksicht auf "Ethik, Stil, Ehrlichkeit oder Moral" oder die "Meinung der Mitglieder" genommen.

Der Nachfolger von Wolfgang Dietrich soll Mitte Dezember gewählt werden. Im Moment sind noch Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt im Rennen.