Guido Buchwald ist nicht mehr im Rennen um das Amt des VfB-Präsidenten. Der Vereinsbeirat des VfB versendete heute eine Liste mit vier verbleibenden Kandidaten - Buchwald ist nicht mehr darunter.

"Im Prozess der Kandidatenfindung für das Amt des Präsidenten unseres VfB Stuttgart 1893 e.V. haben wir als Vereinsbeirat in den vergangenen Wochen acht intensive und ausführliche persönliche Gespräche geführt", so beginnt die Mitteilung des Vereinsbeirats des VfB Stuttgart.

In den Gesprächen sei es um Themengebiete wie Qualifikation für das Amt, wirtschaftliche Kenntnisse, sportliche Kompetenz und Erfahrung in der Vereinsarbeit gegangen. "Weitere, die Person betreffende Themen, wie die persönliche Haltung zu (sport-)politischen Themen, die zeitliche Verfügbarkeit sowie die finanziellen Vorstellungen und Ausstattung wurden ebenfalls diskutiert", heißt es in dem Schreiben weiter.

Guido Buchwald ist nicht unter den Top vier

Als Konsequenz aus den Gesprächen resultierten schlussendlich vier Namen, welche nun als verbleibende Kandidaten für das Präsidentenamt gelten: Martin Bizer, Christian Riethmüller, Susanne Schosser und Claus Vogt. Der Name Guido Buchwald ist nicht mehr unter den Kandidaten - namentlich genannt wird in dem Schreiben keiner der ausgeschiedenen Bewerber.

Das sind die Präsidentschafts-Kandidaten: Martin Bizer: Pensionierter Schulleiter des Wirtemberg-Gymnasium Stuttgart, der ehemaligen Partnerschule des VfB. Christian Riethmüller: Geschäftsführer der süddeutschen Buchhandlung Osiander. Claus Vogt: Geschäftsführer der Böblinger Firma Intesia und Initiator des FC PlayFair!, einem Verein der sich für Fußball als schützenswertes Kulturgut einsetzt. Susanne Schosser: Ehemalige Medienmanagerin. Programmbeirätin des internationalen Trickfilmfestival Stuttgart.

Am 7. November soll die Kandidatenliste nun noch einmal halbiert werden. Die verbleibenden zwei Kandidaten stehen am 15. Dezember bei der Mitgliederversammlung zur Wahl.