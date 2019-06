Atakan Karazor wechselte zur neuen Saison von Holstein Kiel zum VfB Stuttgart. Der kampfstarke Profi soll dem Mittelfeld des Bundesliga-Absteigers neue Impulse geben.

Der Junge kommt aus dem Pott. Genauer gesagt: aus Essen. Wenn man mit ihm redet merkt man, dass er noch ein bisschen nervös ist in Sachen Fernsehinterviews. Das Gute ist, es legt sich schnell und dann plaudert der 1,90-Meter-Schlaks drauf los.

Dauer 0:33 min Atakan Karazor Eingelebt Atakan Karazor: "Habe mich in Stuttgart gut eingelebt"

"Ich muss sagen, es war meine größte Angst, dass ich ein paar Probleme bekommen werde bei meiner Aufnahme hier. Aber seit der ersten Stunde ist das verflogen. Die Jungs haben mich super aufgenommen. Das sind alles super Typen", so der Sechser im Trainingslager des VfB in Kitzbühel gegenüber dem SWR Sport. Bei seiner geraden, offenen und ehrlichen Art scheint die Eingliederung auch eher unproblematisch zu werden. Und außerdem ist er nach eigenen Angaben "ein gechillter, spontaner Typ."

Dauer 0:21 min Atakan Karazor Pferde stehlen Atakan Karazor: "Mit mir kann man Pferde stehlen"

"Mit mir kann man vieles machen, auch Pferde stehlen. Aber wenn es darauf ankommt bin ich auch eine ernsthafte Person", so Karazor.

Imposanter Strafen-Katalog

Dies zeigt sich hauptsächlich auf dem Platz. Er ist mit seinen 22 Jahren und mit feiner Technik variabel einsetzbar. In den Testspielen hat er Innenverteidiger und auf der Sechser-Position gespielt. Dass er auf dem Platz nicht immer der "gechillte" Typ ist zeigt allerdings auch sein Strafen-Katalog. In der Spielzeit 16/17, bei der zweiten Mannschaft des BVB, handelte er sich in 29 Spielen 13 Gelbe Karten ein. In der letzten, bei Holstein Kiel, waren es in 29 Partien in der 2. Liga allerdings nur noch sieben.

Einer seiner Vorteile ist, dass Karazor unter dem neuen Trainer Tim Walter bereits in Kiel gearbeitet hat.

Sein Anspruch ist es voranzugehen. "Ich versuche den Jungs auf dem Platz manchmal was mitzugeben, nicht unbedingt als Führungsspieler, sondern als einer, den die Jungs was fragen können, wenn es nicht so läuft", sagte Karazor.

Dauer 0:20 min Atakan Karazor Spielweise Atakan Karazor zur Spielweise unter Trainer Tim Walter

Wenn er von seinem Coach Walter und dessen Spiel-Philosophie redet, gerät Karazor ins Schwärmen: "Was mir an der Spielweise gefällt, ist die Einzigartigkeit, wie wir das spielen. Ich glaube das sieht man nicht so oft, ob in der Champions League oder in unteren Ligen."

Karazor weiß also, was er will. Und was er mit dem VfB Stuttgart erreichen will. Man muss also nicht unbedingt Pferde mit ihm stehlen, um festzustellen, dass er ein feiner Typ ist. Man nimmt ihm einfach ab, wenn er sagt: "Was ich sagen kann ist: Ich bin froh, hier zu sein."