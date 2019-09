Der VfB Stuttgart ist seit dem Rücktritt von Wolfgang Dietrich auf der Suche nach einem neuen Präsidenten. SWR Sport hat mit den drei bereits bekannten Bewerbern gesprochen.

Bis zum Ende der Frist am 15. September sind beim VfB Stuttgart ein Dutzend Bewerbungen eingegangen; davon waren zehn formal korrekt, die nun auf ihre inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden. Anschließend will der Vereinsbeirat persönliche Gespräche mit den Kandidaten führen. Wer letztlich die zwei Kandidaten sind, die bei der Mitgliederversammlung am 15. Dezember zur Wahl stehen, will der VfB am 7. November bekanntgeben.

Wolf-Dietrich Erhard, Vorsitzender des Vereinsbeirates, nannte vier zentrale Kriterien, die der künftige VfB-Präsident mitbringen müsse: "Bodenhaftung", "Kommunikations- und Teamfähigkeit" sowie "Glaubwürdigkeit" - "ohne sich selbst dabei in den Mittelpunkt zu stellen".

Drei Kandidaten haben sich bisher öffentlich zu ihrem Wunsch, Präsident des Zweitligisten werden zu wollen bekannt: VfB-Ehrenspielführer Guido Buchwald, der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer sowie der Böblinger Unternehmer Claus Vogt. SWR Sport hat sich mit ihnen über ihre Ambitionen unterhalten.

Warum wollen Sie Präsident des VfB Stuttgart werden?

Dauer 1:44 min Warum wollen Sie Präsident werden? Die drei Bewerber auf den Präsidenten Posten des VfB Stuttgarts Guido Buchwald, Matthias Klopfer und Claus Vogt über die Gründe sich auf das Präsidentenamt zu bewerben.

Was wollen Sie im Verein ändern?

Dauer 2:07 min Was wollen Sie im Verein ändern? Die drei Bewerber auf den Präsidenten-Posten des VfB Stuttgart Guido Buchwald, Matthias Klopfer und Claus Vogt zu angestreben Veränderungen.

Wo liegen ihre Kompetenzen?

Dauer 1:49 min Wo liegen die Kompetenzen? Die drei Bewerber um den Präsidenten-Posten des VfB Stuttgart sind Guido Buchwald, Matthias Klopfer und Claus Vogt. Mit SWR Sport sprechen sie über ihre jeweiligen Kompetenzen.

Präsident des VfB im Ehrenamt nebenher, geht das?

Dauer 1:56 min Ehrenamt nebenher, geht das? Die drei Bewerber auf den Präsidenten-Posten des VfB Stuttgart Guido Buchwald, Matthias Klopfer und Claus Vogt über die Vereinbarkeit von Ehrenamt und Präsident.

Aus den Bewerbern wird der Vereinsbeirat zwei Kandidaten auswählen, die sich dann am 15. Dezember auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Wahl stellen.