Bereits am zweiten Spieltag kommt es zum Schwaben-Derby in Heidenheim. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga ist der VfB Stuttgart gleich zu Beginn der Hinrunde zu Gast.

Es war der 9. September 2016, ein Freitagabend in der 2. Bundesliga: Der VfB Stuttgart empfing am vierten Spieltag den 1. FC Heidenheim zum Schwaben-Derby. Es sollte ein denkwürdiger Tag für die Stuttgarter werden. Sie verloren mit 1:2. Entsetzen beim Stuttgarter Publikum. Es war das letzte Spiel von Trainer Jos Luhukay, der einige Tage später die Brocken hinwarf. Für die Heidenheimer wiederum war es einer der schönsten Momente in der Vereinsgeschichte. Ein Triumph, ausgerechnet beim großen Nachbarn aus der Landeshauptstadt.

Der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim: Die beiden Klubs trafen erst zwei Mal in der Liga aufeinander. Eben in diesem denkwürdigen Spiel im September 2016 und im Rückspiel derselben Saison. Auch damals tat sich der VfB Stuttgart als Favorit lange schwer. Erst Josip Brekalos Genie-Streich (71.) erlöste die VfB-Fans. Am Ende gewannen die Stuttgarter in Heidenheim mit 2:1.

Kein anderes Ziel, als den VfB zu schlagen

Knapp zweieinhalb Jahre später, am kommenden Sonntag, treffen beide Teams nun wieder aufeinander, und wieder in der 2. Bundesliga. Erneut ist der VfB Stuttgart aus der Bundesliga abgestiegen und erneut wollen die Heidenheimer gleich zu Saisonbeginn den Roten die Grenzen aufzeigen.

"Wir haben da kein anderes Ziel, als den VfB zu schlagen", sagt Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald am Donnerstag. "Wir brauchen aber eine Top-Form und einen Top-Tag, dann können wir es schaffen."

Heidenheim künftig ohne Torjäger Glatzel

Heidenheim wird das Derby ohne Leistungsträger und Stürmer Robert Glatzel bestreiten. Der Torjäger des 1. FC Heidenheim verließ den Zweitligisten und wechselte auf eigenen Wunsch zu Premier-League-Absteiger Cardiff City - für den Heidenheimer Rekord-Erlös von etwa sechs Millionen Euro. Nach den Abgängen der Offensiv-Kräfte Nikola Dovedan, Robert Andrich und eben Glatzel, gehe es für den Tabellen-Fünften der Vorsaison erst einmal darum, eine stabile Saison zu spielen, meint Sanwald.

Demnach überlegt der FCH nun, ob er für Glatzel noch in diesem Sommer Ersatz holen soll. "Wir sind voll handlungsfähig durch die Transfer-Erlöse, die wir erzielt haben." Dabei sei aber noch nicht klar, ob der FCH noch vor der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv werde.

Dauer 1:05 min Stadioneinweihung 2010 Das Einweihungsspiel des 1. FC Heidenheims gegen den VfB Stuttgart.

Aber auch ohne Robert Glatzel sollte der 1. FC Heidenheim stark genug sein, auch diesmal dem großen Nachbarn, dem VfB Stuttgart, Paroli zu bieten. Wie damals an jenem 9. September 2016, als ganz Heidenheim Kopf stand.