Am Sonntag live im SWR: Stuttgart feiert seine Pokalhelden

Nach dem Triumph im DFB-Pokal wird der VfB Stuttgart in der Heimat gefeiert. SWR Sport zeigt die Ankunft am Flughafen, die Busfahrt in die City und den Empfang in der Stadt live.

Beginn der Sendung im SWR-Fernsehen, im Livestream auf swr.de/sport sowie auf dem YouTube-Kanal "SWR Sport Fußball" ist am Sonntag (25.05.2025) um 14:15 Uhr. Moderator ist Tom Bartels, kommentiert wird das Geschehen von Martin Maibücher. Jubel, Emotionen, Interviews SWR Sport ist live dabei, wenn die Pokalhelden des VfB am Stuttgarter Flughafen ankommen, sich im Bus auf den Weg Richtung Innenstadt machen und dann am Schlossplatz von mehreren zehntausend Fans gefeiert werden. In der mehrstündigen Live-Übertragung gibt es die schönsten Jubel-Bilder, viele Emotionen und natürlich auch Interviews mit den Pokalsiegern des VfB. Zudem mischen sich unserer Reporter unter die Fans, um Stimmen und Stimmungen einzufangen. Und natürlich werfen wir noch einmal einen Blick zurück - auf die besten Szenen in Berlin sowie auf das Endspiel im Olympiastadion, das der VfB am Abend zuvor mit 4:2 für sich entschieden hatte . Livestream: DFB-Pokal-Sieger - Stuttgart feiert seine Pokalhelden: