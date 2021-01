per Mail teilen

In seinen anderthalb Jahren als Sportdirektor hat Sven Mislintat dem VfB Stuttgart ein neues Gesicht gegeben. Über 20 Neuzugänge hat der 47-jährige Dortmunder in dieser Zeit verpflichtet. Mittlerweile sieht er den Umbau des Kaders fast am Ziel, die Entwicklung laufe schneller als erwartet. Bei "Steil!", dem SWR Fußball Podcast (alle Folgen auch als Video auf Youtube), warnt der Sportdirektor trotzdem vor zu hohen Erwartungen. Die Sportreporter Jens Wolters und Philipp Sohmer haben mit ihm gesprochen.