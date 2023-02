Ukraine-Solidarität 2023 in der Bundesliga: Hilfe im Hintergrund statt großer Symbolik

Nachdem Russland am 24. Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, folgten auch in der Fußball-Bundesliga große Solidaritätsmomente. Was ist ein Jahr später davon übrig?

Februrar 2022: Große Symbolik, sichtbare Solidarität

Das erste Bundesliga-Spiel, das nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs stattfand, war die Partie Hoffenheim gegen Stuttgart. Freitagabend, am 25. Feburar 2022. Die Welt war fassungslos. Die Bundesliga stark in der Symbolik. Vor Anpfiff in Sinsheim versammelten sich beide Mannschaften hinter einem Banner in den Farben der Ukraine, die Botschaft unmissverständlich: "Stop War - Wir gegen Krieg".

Wie beim 1.FSV Mainz 05 gab es bei vielen Klubs Sondertrikots. Der Erlös des Verkaufs kam der Ukraine zu Gute. IMAGO IMAGO/Jan Huebner

In den Wochen und Monaten danach blieben die Symbole und Aktionen allgegenwärtig in der Fußball-Bundesliga: Aufwärmtrikots in den Farben der Ukraine, Aufwärmtrikots mit der Aufschrift "Stop War" oder blau-gelbe Eckfahnen, blau-gelbe Kapitänsbinden. Manche Hauptsponsoren machten auf dem Trikot Platz für das Peace-Zeichen oder andere Anti-Kriegs-Botschaften. Die Bundesliga zeigte Woche für Woche im wahrsten Sinne des Wortes Flagge!

In den Bundesligastadien gab es Gedenkminuten, auf den Anzeigetafeln oder Werbebannern wurde Raum geschaffen für starke Symbole. IMAGO imago images/Langer

Feburar 2023: Was ist geblieben?

Ein Jahr nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine herrscht weiter Krieg. Blau-gelbe Solidaritätsbekundungen in den Stadien sind kaum noch zu sehen. Borussia Mönchengladbach ist eine seltene Ausnahme: Die Mittelkreis-Markierung ist dort nach wie vor um Kreidestriche so ergänzt, dass ein Peace-Zeichen zu sehen ist. Der Teil des Werbebanners an der Mittellinie ist weiter in den Farben der Ukraine gehalten.

Weniger öffentlich, aber nicht weniger hilfreich

Die Symbolkraft ist das eine, die kontinuierliche Hilfe das andere - das so viel Wichtigere. Und da sind die Klubs im Südwesten weiter aktiv, weniger öffentlich, aber effektiv. Dabei haben die Vereine von Anfang an auf Bündnisse gesetzt. Der VfB arbeitet eng mit der Stuttgarter Hilfsorganisation STELP e.V. zusammen, deren Mitarbeiter seit Kriegsbeginn Lkw mit Hilfsgütern in die Ukraine bringen, um vor Ort zu unterstützen und zu helfen. Der 1. FSV Mainz 05 beteiligt sich unter anderem an Aktionen des Bodenheimer Charity-Vereins "Nicht reden. Machen! e.V.", dessen Vorsitzender FSV-Aufsichtsrat Sven Hyronimus ist. Gerade erst im Dezember wurden so Kleiderspenden der 05er in die Ukraine gebracht.

Hilfe vor Ort, aber auch daheim

Auch Freiburg war in seiner Unterstützung von Beginn an zweigleisig aktiv: Hilfs- und Solidaritätsaktionen liefen von Beginn an über das Aktionsbündnis Ukraine, einer der Initiatoren ist die SC-Fangemeinschaft. Spendenaktionen gab es gleich zu Beginn schon über die bestehende Partnerschaft mit der Stadt Freiburg mit Soforthilfe für die Partnerstadt Lviv (Lemberg).

In Freiburg und Stuttgart boten die Vereine ihre Unterstützung für Geflüchtete auch über Sportprojekte an, der VfB organisierte zum Beispiel über seine Fußballschule Angebote für Kinder und Jugendliche. Außerdem läuft im Fanshop weiter der Verkauf der "Peace-Kollektion", Teile der Einnahmen kommen der Ukraine zugute.

Keine Vermarktung, große Wirkung

Wenig vermarktet, aber für die Beteiligten ein Highlight, weil es Ablenkung bedeutet: ein Stadionbesuch. Der VfB hat regelmäßige Ticketaktionen für Geflüchtete. Auch die TSG Hoffenheim hatte beim letzten Heimspiel 80 Jugendliche aus der Ukraine eingeladen. Es war Teil einer Reise nach Deutschland, die auch vom SAP Solidarity Fund e.V. unterstützt wurde - als eines ihrer vielen Projekte für die Menschen in der Ukraine. Ein Besuch der Hoffnung: vom Fußball für die Menschen. Das geht eben auch ganz ohne große Publicity.