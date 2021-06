Mit der U21-Auswahl steht Stefan Kuntz als Trainer jetzt wieder im EM-Finale. Ein Triumph für den Ex-Lautrer, der schon als Spieler eine Ikone war.

Jetzt ist es also da: das Finale der U21-EM. Nach einem 2:1 gegen die Niederlande steht die junge Fußball-Auswahl zum dritten Mal in Folge im Endspiel um die europäische Krone. Vor dem Turnier hätten das die meisten dem Team wohl nicht zugetraut. Lediglich Florian Wirtz und der Ex-Mainzer Ridle Baku haben A-Team-Erfahrung, dazu kommen viele junge Spieler. Gerade in diesen jungen Spielern sieht Kuntz aber eine Chance, weil sie auch noch weiter für die U21 spielen könnten. Zudem befänden sich bis zu acht Führungsspieler auf dem Platz. Für Kuntz hat das Team schon gezeigt, wie viele Fähigkeiten in ihm stecke.

"Der Teamspirit ist überragend. Wenn man den Jungs das Vertrauen gibt, zeigen sich auch versteckte Talente. Auch wenn wir mit Kai Havertz nur einen Spieler in die A-Mannschaft entsandt haben, muss man das in Relation sehen."

Kuntz warnt vor zu viel Euphorie

Zu Relation und "Ball flach halten" ruft Kuntz auch im Umgang mit Florian Wirtz auf. Beim 2:1-Sieg hat er durch einen frühen Doppelschlag schon früh wichtige Punkte gesetzt. Doch auch hier warnt der Coach vor zu viel Euphorie: "Florian musste schon früh mit viel Erfolg und vielen Schlagzeilen umgehen. Im letzten Spiel hat er laut der Kritik enttäuscht, nach den zwei Toren wird er jetzt in den Himmel gehoben. Ein bisschen Mittelmaß wäre da besser."

Dass Kuntz gut mit Führungsspielern kann, mag daran liegen, dass er selbst einer war. In seiner aktiven Zeit war er sechs Jahre lang auf verschiedenen offensiven Positionen beim 1. FC Kaiserslautern unter Vertrag. Dabei fiel ihm schnell eine Führungsrolle zu. Direkt in seiner ersten Saison Mannschaftskapitän, hatte er mit 15 Saisontoren einen entscheidenden Anteil am Klassenerhalt und dem Gewinn des DFB-Pokals. In der darauffolgenden Saison schaffte es der FCK sogar völlig überraschend zum Bundesliga-Meistertitel – und das ohne Starspieler und mit Stefan Kuntz als führende Kraft auf dem Platz.

Kuntz als Vorstandsvorsitzender beim FCK umstritten

Nach seiner aktiven Zeit war ihm dann nicht mehr ganz so viel sportlicher Erfolg vergönnt. Mehrere Trainerposten bei niederklassigeren Vereinen hinter sich wurde er 2008 Vorstandsvorsitzender beim FCK. Diesen Posten behielt er, bis es 2016 zu Unstimmigkeiten in der Vereinsführung kam. Für sein letztes Dienstjahr als Vorstandsvorsitzender wurde ihm sogar die Entlastung verwehrt. Im Sommer 2016 wurde er dann als Nachfolger von Horst Hrubesch Trainer der U21-Nationalmannschaft. Nach Löws Ankündigung, nach der EM nicht mehr die A-Profis trainieren zu wollen, galt Kuntz sogar lange als aussichtsreicher Nachfolge-Kandidat. Doch bei der U21 fühlt er sich wohl: "Ich bin im richtigen Moment an der richtigen Stelle", sagt Kuntz.

Zum Spiel gehört für Stefan Kuntz auch seit jeher hin und wieder ein Zigarillo.

"So eine Zigarre rauche ich hin und wieder, egal ob wir gewinnen oder verlieren. Von daher glaube ich, dass die nach dem Spiel so oder so dran glauben muss."

Kuntz sehnt sich nach der nächsten Zigarre

Damit heißt es jetzt Daumen drücken für das EM-Finale. Das Endspiel 2019 hatte die deutsche Auswahl mit 1:2 gegen Spanien verloren. Statt einer Revanche kommt es nun zum Duell mit Portugal, das mit zwölf Toren die bislang beste Offensive des Turniers stellt und im Halbfinale 1:0 gegen Spanien gewann. Stefan Kuntz fühlt sich mit seinem Team auf jeden Fall pudelwohl und bereit, alles für den Titel zu geben. Mit einem Sieg schmeckt die Zigarre danach auch wohl um einiges besser.