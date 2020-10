Der türkische Militär-Gruß hat hohe Wellen geschlagen. Ein Problem, das am Wochenende auch in den Amateurligen auftauchen könnte. So bewerten die Regionalverbände das Thema.

Während man daher bei der UEFA darüber nachdenkt, wie man auf die unerwünschten politischen Gesten der türkischen Nationalspieler reagieren soll, ist man auch bei den regionalen Fußballverbänden auf das Problem aufmerksam geworden. Immerhin spielen zahlreiche türkische Mannschaften und Spieler in den Amateurligen Fußball – und vor dem Wochenende will man Klarheit darüber herstellen, wie man mit eventuellen militärischen Grüßen in den unteren Ligen vorgeht. Das Problem: Es gibt diese Klarheit momentan noch nicht.

Bei Nachfragen stellt sich schnell heraus, dass das Thema auch die Regionalverbände in dieser Vehemenz überrascht. Dort hat man großenteils das Thema aber bereits im Blick. So etwa verweist DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann aus dem badischen Wiesloch auf eine Sitzung des badischen Verbandes am Mittwoch, auf der man zu einer gemeinsamen Linie kommen möchte. Zimmermann, bis Dienstagabend mit der U21-Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina unterwegs, macht auf die klaren Richtlinien aufmerksam, die der DFB auch seinen Jugendspielern vorgibt. Dieses Leitbild mache klar, dass militärische Grüße auf dem Fußballplatz nichts verloren haben.

Kommen klare Handlungsanweisungen an die Schiedsrichter?

Es liegt auf der Hand, dass man am kommenden Wochenende auch den Schiedsrichtern und Spielern der kleinen Vereine klare Handlungsanweisungen mit auf den Platz geben möchte. In welche Richtung das gehen könnte, lässt Zimmermann durchblicken, wenn er sagt, dass es sich seines Wissens beim Vorgehen der türkischen Militärs um einen "illegalen Einmarsch" handele. Und den beim Fußball bejubeln zu lassen, werde man kaum zulassen können.

Frank Thumm, Hauptgeschäftsführer beim Württembergischen Fußballverband (WFV), verweist darauf, dass die Schiedsrichter zu entscheiden hätten, ob Gesten und Verhaltensweisen die Menschenwürde verletzten. Was sie im Falle des auf die türkischen Truppen gemünzten Salutes unzweifelhaft tun: "In der aktuellen politischen Situation kann dieses Salutieren nur als Unterstützung für das türkische Militär und die Offensive in Syrien verstanden werden. Dass solche öffentlichen Sympathie-Bekundungen für kriegerische Handlungen in Fußballstadien und auf Fußballplätzen nichts zu suchen haben, dürfte klar sein", meint Thumm. "Wir werden deshalb mit den Vereinen auch den Kontakt suchen und sie auffordern, das künftig zu unterlassen." Beim WFV waren nach dem vergangenen Wochenende zwei Fälle gemeldet worden, in denen türkische Spieler einen militärischen Salut gezeigt haben.

SWFV zeigte sich überrascht

Beim Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) hat man das Thema salutierender türkischer Spieler noch nicht in den Blick genommen. Der für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständige Mitarbeiter Oliver Herrmann war überrascht, dass etwa in Bayern schon vorauseilend Strafmaßnahmen angekündigt werden, falls Spieler den militärischen Gruß zeigen. Natürlich müsse man auch reagieren, wenn solche Fälle gemeldet werden. Bisher sei auf Verbandsebene aber noch nicht über dieses Thema gesprochen worden. Die Vorkommnisse bei den Länderspielen der Türkei seien natürlich noch ganz frisch. Man müsse abwarten, ob es in den deutschen Amateur-Ligen überhaupt ähnliche Fälle geben werde.

Zuweilen werden politische Signale auch nicht immer unmittelbar erkannt. Der Württembergische Fußballverband etwa verweist beispielhaft auf das Problem politischer Symbole kroatischer Mannschaften. Manche tragen teilweise das Symbol der Ustascha, einer rechtsradikalen faschistischen Organisation, auf dem Trikot, das sich auf Anhieb vom Laien nicht von der kroatischen Flagge unterscheiden lässt. Beim militärischen Salut ist das einfacher: sollten Spieler auf diese Weise den Einmarsch in Syrien begrüßen, dann kann der Schiedsrichter solche aufhetzenden Gesten mit Gelber oder Roter Karte bestrafen.