Hoffenheim-Trainer Breitenreiter: WM in Katar interessiert ihn "so gut wie gar nicht"

André Breitenreiter, Coach von Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim, wird sich nur wenige Spiele bei der WM in Katar im TV anschauen. Einige Trainerkollegen wollen das Turnier intensiver verfolgen.

"Die Vorrunde gucke ich mir, glaube ich, gar nicht an. Vielleicht gucke ich nachher mal ein Spiel an, insbesondere wenn unsere Mannschaft spielt", sagte der 49-Jährige am Freitag. Andererseits erklärte er, dass es sein Job als Bundesliga-Chefcoach sei, nach Trends zu schauen. "Aber als privater Mensch muss ich Ihnen sagen, ist es mir fast egal, weil mich diese WM so gut wie gar nicht interessiert." Breitenreiter hält es für "völlig daneben, dass die WM in Katar stattfindet."



Er akzeptiere und respektiere aber jeden Fußballer, der dort in den sportlichen Wettkampf gehe. Man solle von Spielern und sportlich Verantwortlichen, die vor Ort sind, nicht erwarten, "dass sie permanent scheinheilig irgendwas äußern." Es gebe viele Spieler, die nur einmal in ihrer Karriere die Möglichkeit hätten, an einer solchen WM teilzunehmen.

Hoffenheim hat nach derzeitigem Stand im kroatischen Stürmer Andrej Kramaric nur einen Turnier-Teilnehmer. Die Empörung über die Aussage des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet hatte, teilt Breitenreiter: "Das ist ja der Wahnsinn."

Mainz-Trainer Svensson vermisst übliche Vorfreude auf die WM

Auch Bo Svensson, Trainer des FSV Mainz 05, vermisst die sonst übliche Vorfreude auf die WM. "In diesem Jahr ist es alles andere als normal. Wir werden sehen, wie es wird, wie die Stimmung in den Stadion wird, wie die Berichte werden." Er habe zum jetzigen Zeitpunkt noch keine klare Meinung dazu.

VfB-Coach Wimmer konzentriert sich aufs Sportliche

Michael Wimmer, Interimstrainer des VfB Stuttgart, will während der WM seinen Fokus auf das Sportliche legen. "Ich werde die Spiele gucken, vor allem die der deutschen Mannschaft." Er werde dazu die Partien seiner Spieler Wataru Endo, Hiroki Ito (Japan) und Borna Sosa (Kroatien) genau beobachten. "Diese Spiele sind für mich Pflichtprogramm." Und wenn es die Zeit zulasse, werde er auch noch weitere Begegnungen schauen.

Eichner: "Dinge wesentlich verbessern"

Auch für Christian Eichner, Trainer des Zweitligisten Karlsruher SC, gehört es zu seinem Beruf dazu, sich die WM-Spiele anzuschauen. Zu den politischen Themen rund um das Turnier in Katar sei genug gesagt worden. "Ich erhoffe mir, dass wir dadurch nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern dass wir dafür sorgen, Dinge wesentlich zu verbessern." Er selbst sei Fan der deutschen Mannschaft und hoffe, dass das DFB-Team nicht nur sportlich ein Zeichen setzen, sondern auch in politschen Fragen Stellung beziehen werde.

Christian Streich geht wandern

Freiburgs Coach Christian Streich hatte sich bereits am Mittwoch Abend, direkt nach dem Spiel in Leipzig, zur WM in Katar geäußert. "Natürlich fahre ich da nicht hin, aber ich wäre auch nicht zu anderen Weltmeisterschaften gefahren. Ich fahre zum Wandern und freue mich, dass ich im November mal frei habe. Das gab's noch nie. Das ist herrlich."