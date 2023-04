Timo Baumgartl: "Mir sind die Tränen runtergelaufen"

Timo Baumgartl (27) ist ein sehr reflektierter Fußballprofi. Der Böblinger machte seine Hodenkrebs-Erkrankung öffentlich. Jetzt redet er über Tränen, Therapie und Tabus.

Im Podcast "Vom Feeling her ein gutes Gefühl" spricht der ehemalige Profi des VfB Stuttgart, der aktuell bei Union Berlin unter Vertrag steht, über Themen, die im Profifußball selten öffentlich angesprochen werden. Hier einige seiner wichtigsten Aussagen:



…über die Kunst, als Mann über Gefühle sprechen

Ich habe es gelernt, über Gefühle zu reden. Vor einigen Jahren war ich noch "typisch Mann": Man redet nicht über Gefühle. Ich fresse alles in mich rein und mache alles mit mir selbst aus. Auch weil ich Psychologie studiere, habe ich gemerkt, dass es vieles vereinfacht, wenn man über Gefühle redet. Es tut einfach gut.



…über sein Umfeld

Ich habe zwei Gruppen von Freunden. Mit den einen rede ich über Gefühle oder über Probleme mit der Freundin oder wenn es ihnen nicht gut geht. Und es gibt Freunde, die darüber nicht sprechen möchten. Das akzeptiere ich natürlich. Ich selbst bin aber jemand, der es zumindest anbietet, über Gefühle zu sprechen. Ich selbst habe mit meiner Hodenkrebserkrankung erlebt, wie gut es tut, darüber reden zu können und es zu teilen. Geteiltes Leid ist ja bekanntlich halbes Leid.





…über das Reden über seine Krebserkrankung

Es gab Momente, wo ich mit meiner Freundin geweint habe. Das musste einfach raus. Mit meinen Eltern konnte ich am Anfang allerdings nicht darüber sprechen. Ich habe auch meine Freunde nicht informiert, weil ich die Kraft einfach nicht hatte. Das hat dann alles meine Freundin gemacht.



…über die Verschiebung der Prioritäten

Ich genieße jeden Moment mit Freunden. Das ist ein anderes Zusammensein für mich. Wir waren im November in Thailand. Wir standen bei Sonnenuntergang am Strand. Da habe ich bemerkt, wie mir die Tränen heruntergelaufen sind. Ich war einfach dankbar für den Moment. Dass ich das sehen und erleben darf. Viele Menschen, die ich im Krankhaus in der Onkologie gesehen habe, leben jetzt nicht mehr.



…über psychologische Unterstützung

Ich bin schon vor Beginn meines Psychologie-Studiums zur Therapie gegangen. Mir war klar: Das System Profifußball mit all seinem Druck und seinen Erwartungen kann für einen Menschen nicht gesund sein. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Deshalb muss ich mit jemandem darüber reden, der Ahnung davon hat. Das tut einfach gut. Auch während meiner schweren Zeit im letzten Sommer habe ich mit meiner Therapeutin gesprochen und arbeite das jetzt immer noch auf. Einerseits bespreche ich Dinge mit der Familie oder mit meiner Freundin. Andererseits tut es aber gut, bestimmte Dinge mit einer professionellen Psychologin zu besprechen. Ich kann’s jedem empfehlen, es auszuprobieren.



…über Vorurteile gegenüber einer Therapie

Viele in unserer Gesellschaft denken immer noch: Wenn man zur Therapie geht, hat man einen an der Klatsche oder man ist schwach. Dabei ist es in meinen Augen eine große Stärke, zur Therapie zu gehen. Jeder, der sich traut, zur Therapie zu gehen, darf stolz auf sich sein.



…über Tabuthemen im Spitzensport

Immer mehr Sportler zeigen sich offen für diese Themen. Benjamin Pavard hat zugegeben, dass er während der Corona-Zeit an Depressionen gelitten hat und zur Therapie gegangen ist. Oder Stichwort Homosexualität. Ob jemand schwul ist oder nicht, ändert doch nicht meinen Umgang mit ihm. Das ist seine private Sache. Ich hoffe, dass wir als jüngere Generation mit diesen Tabuthemen brechen können.