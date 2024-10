Am Freitagabend gastiert der FC Schalke 04 im Ulmer Donaustadion. Zahlreichen Gästefans wurden die erworbenen Eintrittskarten wieder storniert. Grund dafür war wohl ein Systemfehler.

Vor dem Aufeinandertreffen in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen dem SSV Ulm 1846 Fußball und dem FC Schalke 04 am Freitagabend (Anpfiff 18:30 Uhr) gibt es im Vorfeld Ärger um die Tickets. Einer "dreistelligen Anzahl" an Schalke-Fans wurden laut dem Verein die bereits erworbenen Tickets wieder storniert.

Systemfehler wohl schuld an stornierten Tickets

Eingefleischte Fußball-Fans wissen: Ein Heimspiel gegen den FC Schalke 04 wird meist außergewöhnlich stimmungsvoll. Denn die Knappen haben eine große Anhängerschaft und werden von vielen Fans zu ihren Auswärtsspielen begleitet. Nicht nur im Gästeblock, auch in den Heimbereichen blitzen meist dann auch so manche blaue Trikots des Traditionsvereins durch.

So wollten sich auch in Ulm viele Gästefans das Spiel ansehen und das eben auch im Heimbereich des Donaustadions. Sie erwarben dazu Eintrittskarten im normalen Vorverkauf. Vielen dieser Fans wurden diese Tickets wieder storniert. Die Mail dazu kam vergangenen Donnerstag vom SSV Ulm. Das sorgt für Ärger und Frust unter den betroffenen Schalke-Anhängern, die nun so kurzfristig keine Möglichkeit mehr haben, das Spiel am Freitag zu besuchen.

Auch Ulmer Fans betroffen

Der Grund für das Dilemma: Ein Systemfehler beim Ticketverkauf, heißt es vom SSV Ulm auf SWR-Anfrage. Es wurde demnach versehentlich ein Kontingent angeboten, das es überhaupt nicht gebe. Konkret gehe es um Karten im Block H. Nicht nur Schalker, auch Ulmer Fans seien von dem Fehler betroffen gewesen.

Das Geld werde selbstverständlich an die Betroffenen zurückerstattet, so der Verein. Der SSV Ulm 1846 Fußball ärgere sich und bedauere den Vorfall sehr. Man verstehe, dass einige Fans verärgert seien. Leider könne man nichts weiter machen, alternative Tickets seien nicht verfügbar.

170 Bestellungen wurden storniert

Insgesamt 170 Bestellungen sollen betroffen gewesen sein, sagte der SSV auf SWR-Anfrage. Der FC Schalke 04 redet von einer ganzen Reihe von Schalke-Fans im unteren dreistelligen Bereich. "Mit dem Auswärtsspiel in Ulm ist für viele Fans ein hoher organisatorischer Aufwand verbunden, zum Beispiel durch Buchungen von Zugtickets oder Hotelübernachtungen", so Pressesprecher Alex Jacob bei der Pressekonferenz am Freitag.

Man sei von dem Vorgang irritiert. Der Sprecher will den Verein veranlassen, auf den SSV Ulm, aber auch auf die Deutsche-Fußball-Liga (DFL) zuzugehen. Für den FC Schalke 04 gehe es darum, die Interessen der eigenen Fans zu wahren, sagte Alex Jacob zu der kurzfristigen Stornierung der Tickets bei der Pressekonferenz.