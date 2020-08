Nach Jürgen Klopp könnte ein weiterer früherer Coach des FSV Mainz 05 seine Karriere mit dem Titel in der Königsklasse krönen. Thomas Tuchel fordert mit Paris St. Germain die Münchner Bayern.

Vielleicht erinnert sich Thomas Tuchel bei der Vorbereitung mit Paris St. Germain auf das Finale gegen die Bayern ja an die Anfänge seiner Trainertätigkeit im Profibereich zurück. Tuchel hatte 2009, nachdem er mit den A-Junioren des FSV Mainz 05 überraschend deutscher Meister geworden war, das gerade wieder in die Bundesliga zurückgekehrte Profi-Team übernommen und traf am dritten Spieltag auf Bayern München.

Zur besonderen Motivation seiner Jungs, zu ihnen gehörte auch der spätere Weltmeister André Schürrle, wurde in der Kabine eine Leinwand aufgebaut. Was da lief, erzählte uns Thomas Tuchel später in einem SWR Interview: "Das war eine Filmsequenz aus 'Any Given Sunday' mit Al Pacino. Er stimmte als Coach sein Footballteam, die Miami Sharks, sehr emotional auf das Finale ein." Der Videotrick schien damals großen Eindruck hinterlassen zu haben: Außenseiter Mainz gewann die Partie gegen die Bayern mit 2:1.

Als Student aus der Bar auf den Trainingsplatz

Dass Thomas Tuchel, nachdem er seine aktive Karriere beim SSV Ulm wegen einer schweren Verletzung 1998 vorzeitig beenden musste, überhaupt Trainer wurde, war lange nicht klar. Der gebürtige Krumbacher setzte zunächst einmal auf Plan B, schrieb sich in Stuttgart als Student der Betriebswirtschaft ein und jobbte in einer Kneipe. "Das klingt erst einmal nach Abstieg, so

war es auch am Anfang: Oh je, jetzt muss ich in der Kneipe stehen", meinte Tuchel. "Aber im Nachhinein war es wichtig für mich, einmal etwas zu machen, was nichts mit Fußball zu tun hat." Dennoch fügte er gleich mit an: ".....obwohl es mir keinen Spaß gemacht hat."

Entdecker Ralf Rangnick

Den Weg zurück in den geliebten Fußball ebnete damals Ralf Rangnick. Er entdeckte bereits als Tuchels Trainer in Ulm die Führungsqualitäten seines Spielers und holte ihn 2000 in den Nachwuchsbereich des VfB Stuttgart: "Ralf war Cheftrainer beim VfB und hat mich überredet, bei der B-Jugend zu hospitieren. Da wurde die Leidenschaft neu entfacht", erinnert sich Tuchel.

Mainz, Sabbatjahr, Dortmund, Paris

Von Stuttgart aus ging es 2006 zum FC Augsburg, ehe zwei Jahre später der Wechsel nach Mainz erfolgte. Nach fünf Jahren trat Tuchel nach einigen Unstimmigkeiten 2014 als Trainer zurück - trotz laufenden Vertrags. Seinem damaligen Manager Christian Heidel, der bereits die Weltkarriere von Jürgen Klopp angeschoben hatte, ist Tuchel dennoch sehr dankbar: "Christian ist einer der wichtigsten Personen überhaupt in meiner Trainerkarriere. Er hat mir ermöglicht, meinen Traumjob auf höchsten Niveau auszuüben", so Tuchel.

Nach seiner Zeit in Mainz gönnte sich der im Umgang auch für Journalisten nicht immer einfache Trainer zunächst einmal eine Auszeit und lehnte auch nach dem offizellen Vertragsende mögliche Engagements beim Hamburger SV oder RB Leipzig ab.

Differenzen beim BVB

Am 19. April 2015 wurde Thomas Tuchel Nachfolger des zurückgetretenen Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund. Er erhielt einen Dreijahresvertrag. Doch bereits nach zwei Jahren war Schluss. Obwohl der BVB die direkte Qualifikation für die Champions League schaffte und den DFB-Pokalsieg feiern konnte, sah der ehrgeizige und manchmal auch eigensinnige Coach keine Basis mehr für deine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit. Grund waren Differenzen mit der Klubführung.

Unter anderem hatte es unterschiedliche Auffassungen zwischen dem Trainer und BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke bei der Frage gegeben, ob die Champions-League-Partie gegen Monaco nur einen Tag nach dem Sprengstoff-Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB im April 2017 hätte ausgetragen werden dürfen. Es folgte erneut ein mehr oder weniger freiwilliges Jahr der Auszeit.

Erfolge mit PSG

Parlez-vous français? Diese Frage konnte Thomas Tuchel bereits bei der Präsentation bei seinem neuen und aktuellen Arbeitgeber Paris St. Germain mit einem klaren 'oui' beantworten. Zur Saison 2018/19 übernahm er die Mannschaft des französischen Meisters von Unay Emery und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Es folgte ein neuer Startrekord in der Ligue 1 mit 14 gewonnenen Spielen.

Nachdem PSG fünf Spieltage vor Saisonende erneut vorzeitig als Meister feststand, wurde der Vertrag bis Juni 2021 verlängert. Obwohl man im Anschluss das Finale um den nationalen Pokal gegen Stade Rennes verlor und in der Champions League im Achtelfinale ausschied. Doch das könnte der Krumbacher, der vor 20 Jahren kurz vor einer BWL-Kneipenkarriere stand, am Sonntag vergessen machen. Mit einem Finalsieg in der Champions League gegen Bayern München.