Thomas Berthold, Fußball-Weltmeister 1990 und langjähriger Profi des VfB Stuttgart, hat am Wochenende auf der "Querdenken-711"-Demo in Stuttgart gesprochen. Sein Auftritt sorgt für Schlagzeilen, Kommentare und Beschimpfungen. Das Netz glüht. Wir müssen das aushalten, meint SWR-Sportredakteur Thomas Wehrle.

Thomas Berthold möchte sein altes Leben wieder zurück. Außerdem hat er überhaupt kein Vertrauen mehr in die deutsche Politik und fragt sich, welche Partei er und die Querdenker*innen im nächsten Jahr wählen sollen. Und deshalb glüht jetzt das Netz, tobt der Shitstorm – und ich frage mich: warum nur?

Ich hätte auch gerne mein altes Leben mit all seinen Freiheiten zurück. Wie wahrscheinlich fast alle in diesem Land und auf der ganzen Welt. Nur denke ich, dass wir schneller zur Normalität zurückkehren, wenn wir uns an Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygiene-Empfehlungen halten. Das sieht Thomas Berthold anders. Er möchte, dass sich seine Nachbarn wieder unter die Leute trauen, und er wehrt sich gegen jede Pflicht, eine Maske zu tragen. Das hat er unaufgeregt in einer Sechs-Minuten-Rede im Stuttgarter Schlossgarten gesagt. Ich finde, das müssen wir in unserer Republik problemlos aushalten.

Zu hundert Prozent gegen den deutschen Fußball

Mit seiner Politikverdrossenheit steht der Ex-Nationalspieler sicherlich auch nicht alleine. Er ist definitiv auch nicht der einzige, der nicht weiß, welche Partei er im nächsten Jahr wählen soll. Er wünscht sich eine Partei, die sich um die Menschen in diesem Lande wirklich kümmert. Auch darüber kann ich mich nicht aufregen. Das ist mir lieber als Wahlhilfe für antidemokratische Parteien in unserem Land.

Die Rede ist weder mitreißend noch anspruchsvoll, aber dennoch bemerkenswert: der ehemalige Fußballprofi und Weltmeister fordert seine Mitstreiter*innen auf, selbst und frei zu entscheiden, ob sie Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Damit stellt er sich zu hundert Prozent gegen den deutschen Profifußball. Nur durch strenge und konsequente Hygienekonzepte waren Geisterspiele überhaupt möglich, nur so konnte die Saison zu Ende gespielt werden. Und auch nur so kann die allmähliche Rückkehr der Fans in die Stadien gelingen. Thomas Bertholds Bekenntnis zur totalen individuellen (Masken-)Freiheit gefährdet den gesamten organisierten Sportbetrieb, ist insofern für den Profifußball keine gute Idee.

Diskurs statt Shitstorm

Mit dieser für mich und die Mehrheit der Menschen im Land unverantwortlichen Haltung empfiehlt sich der Hesse auch nicht für höhere Aufgaben im Fußball. Noch vor kurzem strebte der 55-Jährige ein Spitzenamt beim VfB Stuttgart an. Nach seinem Auftritt im Schlossgarten finde ich es gut, dass daraus nichts geworden ist.

Dennoch: Thomas Berthold jetzt für seine Rede zu beschimpfen, halte ich für falsch. Wir müssen in unserer Demokratie andere Meinungen ertragen. DFB-Präsident Fritz Keller hat neulich im SWR Sport Interview gefordert, die Fußballer müssten politischer werden. Das gilt dann bitte auch für Ex-Fußballer mit eher abseitigen Meinungen zum Umgang mit der Corona-Pandemie. Querdenker*innen haben es nicht leicht im Sport wie im Land – das finde ich schade. Ich denke, es wäre besser, mit ihnen zu diskutieren und auf Beschimpfungen und Shitstorms zu verzichten. Im Sport wie im restlichen richtigen Leben.