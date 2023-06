Der FC-Astoria Walldorf hat am Finaltag der Amateure als erster Club aus dem Südwesten den Sprung in den DFB-Pokal geschafft. Rot-Weiß Koblenz, Balingen, Oberachern und Schott Mainz zogen nach.

Jan Ferdinand verwandelte den entscheidenden Elfmeter und krönte die TSG Balingen zum WFV-Pokalsieger. Nach dem 5:4-Sieg nach Elfmeterschießen bei den Stuttgarter Kickers zog der Regionalligist in die erste Runde des DFB-Pokals ein. Zuvor ging das Spiel beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Jonas Meiser traf zur 1:0-Führung für Balingen. Allerdings musste der Regionalliga-Aufsteiger nur fünf Minuten auf den Ausgleich warten. Nach einer Ecke legte David Braig für Paul Polauke ab. Der 23-Jährige stand völlig frei und konnte zum 1:1 einschieben.

Danach waren die Kickers das überlegenere Team, konnte das Spiel in der regulären Spielzeit jedoch nicht für sich entscheiden. Auch Balingen konnte seine große Chance in der Verlängerung nicht nutzen. Also ging es ins Elfmeterschießen, in dem Balingen die Oberhand behielt.

Stuttgarter Kickers - TSG Balingen 4:5 i.E. (1:1) Tore: 0:1 Jonas Meiser (10.), 1:1 Paul Polauke (15.) Elfmeterschießen: 1:0 Kevin Dicklhuber, 1:1 Jonas Fritschi, David Kammerbauer (verschossen), 1:2 Sascha Eisele, 2:2 Flamur Berisha, 2:3 Lukas Ramser, 3:3 Loris Maier, 3:4 Laurin Curda, 4:4, Kevin Dicklhuber, 4:5 Jan Ferdinand

Astoria Walldorf feiert einen deutlichen Sieg gegen Pforzheim

Nico Huber feiert seinen Treffer beim 3:0-Sieg des SV Oberachern am Finaltag der Amateure gegen den FC 08 Villingen. IMAGO IMAGO / Eibner

Der FC-Astoria Walldorf hat sich zum dritten Mal für den DFB-Pokal qualifiziert. Im Finale des badischen Landespokals setzte sich der Fußball-Regionalligist am Samstag mit 2:0 (0:0) gegen den 1. CfR Pforzheim durch. Bereits 2014 und 2016 gewann Walldorf den Wettbewerb.

Die beiden Treffer im Remchinger Ortsteil Nöttingen erzielte Boubacar Barry (51./90.). Der frühere U-Nationalspieler Deutschlands köpfte den Ball zunächst nach einer Flanke von Henry Jon Crosthwaite über die Linie. Mit Ablauf der regulären Spielzeit erhöhte er aus spitzem Winkel. Kurz vor dem Abpfiff sah Pforzheims Torhüter Yusuf Tirso noch die Rote Karte wegen Nachtretens.

1. CfR Pforzheim - FC-Astoria Walldorf 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Boubacar Barry (51.), 0:2 Boubacar Barry (90.) Besondere Vorkommnisse: Rote Karte gg. Pforzheims Torhüter Yusuf Tirso (90.+4)

Immendorf verpasst Überraschung gegen Koblenz

Der favorisierte FC Rot-Weiß Koblenz hat den Rheinland-Pokal gewonnen. Der Regionalliga-Absteiger setzte sich im Stadion Oberwerth mit 1:0 (0:0) gegen den Bezirksligisten und Aufsteiger in die Verbandsliga TuS Immendorf durch. Das Tor des Tages im Stadtduell erzielte Thilo Töpken in der 49. Minute. Er fälschte einen Ball unhaltbar ins Tor des TuS ab.

Dem Siebtligisten gelang in den verbliebenen 40 Minuten keine Überraschung mehr - Rot-Weiß Koblenz schafft dagegen den Einzug in den DFB-Pokal.

TuS Immendorf - FC Rot-Weiß Koblenz 0:1 (0:0) Tore: 0:1 Thilo Töpken (49.)

Oberachern mit deutlichem Sieg gegen FC 08 Villingen

Der SV Oberachern gewann den SBFV-Pokal mit einem verdienten 3:0-Sieg gegen den FC 08 Villingen und spielt kommende Saison im in den DFB-Pokal. Nico Huber (55.), Luca Fritz (89.) und Bastian Barnick (90.+4) schossen die Tore für den Oberligisten. Die 2.351 Zuschauer im Emmendinger Elzstadion sahen ein bis zur letzten Minute spannendes Finale im südbadischen Verbandspokal mit späten Toren.

In der 55. Minuten schickte Spielmacher Cemal Durmus Torjäger Nico Huber steil. Der ließ Villingens Torhüter Dennis Klose aussteigen und schob locker zur 1:0-Führung für Oberachern ein. Anschließend drängte Oberachern auf die Entscheidung, ließ jedoch zahlreiche Gelegenheiten liegen. Bis zur 89. Minute.

Dann sorgte der exzellent freigespielte Luca Fritz für die Entscheidung. Der eingewechselte Bastian Barnick erhöhte in der Nachspielzeit (90.+4) zum verdienten 3:0-Endstand. "Wir werden erstmal hier die ganzen Bierreserven leer machen und dann fahren wir nach Oberachern", sagte Torschütze Fitz im Gespräch mit dem SWR. "Und dann reißen wir die Hütte ab."

FC 08 Villingen - SV Oberachern 0:3 (0:0) Tore: Nico Huber (55.), Luca Fritz (89.), Bastian Barnick (90.+4)

Schott Mainz siegt im Elfmeterschießen

Der TSV Schott Mainz hat nach dem Aufstieg in die Regionalliga die Titelverteidigung im Landespokal perfekt gemacht. Gegen Wormatia Worms setzten sich die Mainzer mit 7:6 nach Elfmeterschießen durch. Regionalliga Absteiger Worms war nach nur zehn Minuten durch Nils Fischer in Führung. Noch vor der Halbzeit war es Leon Kern, der zum Ausgleich traf, so ging es mit 1:1 in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel war dann erneut Fischer zur Stelle, der den Ball aus spitzem Winkel gegen seinen Ex-Verein zum 2:1 über die Linie schob (60.). Doch die Mainzer steckten nicht auf und trafen durch Johannes Gansmann (78.) zum Ausgleich. Noch vor der Verlängerung sah der Mainzer Dominik Ahlbach nach einem erneut harten Einsteigen die gelb-rote Karte und musste vom Platz. Nach einer torlosen Verlängerung setzte sich dann die Mainzer im Elfmeterschießen durch.