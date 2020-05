Dass die Saison im Südwestdeutschen Fußballverband (SWFV) abgebrochen werden soll, war bereits bekannt. Jetzt hat der Verband seine Mitglieder kontaktiert und lässt sie schriftlich über die Wertung der Saison abstimmen.

In seiner Sitzung am 19. Mai hat das Präsidium einen Vorschlag für die Wertung des Spieljahres 2019/2020 aufgesetzt. Dieser sieht vor, dass der aktuelle Tabellenführer einer Spielklasse zum Meister ernannt wird und aufsteigen darf. Auch die Zweitplatzierten dürften aufsteigen, soweit Platz zwei in ihrer Liga Anspruch auf die Relegation hat. Da nicht alle Mannschaften gleich viele Spiele absolviert haben, sollen die Platzierungen per Quotienten-Regel ermittelt werden. Dabei werden die bisher erspielten Punkte durch die Anzahl der Spiele geteilt und der Quotient bestimmt den Tabellenplatz. Absteiger soll es keine geben.

Aus einer Mitteilung des SWFV geht hervor, dass die Saison sportlich gar nicht gewertet wird, sollten die Vereine dem Vorschlag des Verbandes nicht zustimmen. Sie können schriftlich über den Wertungsvorschlag abstimmen, damit die Entscheidung beschleunigt werden kann und die Vereine so bessere Planungssicherheit haben.

Auswirkungen auf die Vereine - Beispiel Waldalgesheim

Ein Profiteur dieser Regelung wäre beispielsweise der SV Alemannia Waldalgesheim. Der Verbandsligist steht auf dem zweiten Tabellenplatz, würde durch die Quotienten-Regel aber Tabellenführer werden. Da der Verein für die gleiche Anzahl an Punkten weniger Spiele gebraucht hatte, als Konkurrent FC Speyer 09, läge sein Quotient höher. Damit wäre Waldalgesheim Meister und würde aufsteigen. Ebenso würde auch Speyer als Zweiter nächste Saison in der Oberliga spielen.

"Die fairste und solidarischste Lösung"

Für Aydin Ay, Trainer der Waldalgesheimer, hat dieser Vorschlag zwei Seiten. "Wir hätten es gerne sportlich gelöst", sagt er. Aber die Wertung, die der SWFV vorschlägt, hält er für die perfekte Lösung in der aktuellen Lage, weil beide Vereine an der Spitze aufsteigen. "Speyer hat es auch verdient, sie haben eine super Saison gespielt." Waldalgesheim stand 16 Spieltage in Folge an der Tabellenspitze und ist aktuell punktgleich Zweiter, allerdings mit einer gespielten Partie weniger.

Noch keine große Freude

Noch will sich Aydin Ay aber nicht freuen. "Noch ist es nicht beschlossen. Es ist momentan nur ein Vorschlag." Jetzt liegt es in der Hand der Vereine des Südwestdeutschen Fussballverbandes über genau diesen Vorschlag abzustimmen.