Waldhof Mannheim strauchelt im Aufstiegsrennen

Der SV Waldhof Mannheim unterliegt am 28. Spieltag der 3. Liga beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:3 (0:0). Im Aufstiegsrennen lassen die Mannheimer zu viele Punkte in fremden Stadien liegen.

Der Waldhof startete vor 6.500 Zuschauern - rund die Hälfte davon aus Mannheim - konzentriert in die Begegnung und kam in der 4. Minute zur ersten guten Chance durch Marten Winkler, dessen Linksschuss nach schöner Kombination von Wehens Keeper Arthur Lyska zur Ecke abgewehrt wurde.

In der Folge neutralisierten sich beide Teams im Mittelfeld. So dauerte es bis zur 27. Minute bis zum nächsten nennenswerten Abschluss. Doch der Versuch von Wehens Brooklyn Ezeh landete genau in den Armen von Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels.

Zehn Minuten später forderten die Gastgeber Elfmeter, doch der Kontakt von Fridolin Wagner gegen Kianz Froese reichte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nicht für einen Strafstoß. Zwei Minuten später probierte es erneut Ezeh, doch Bartels war erneut zur Stelle.

Reinthaler schießt Wehen in Führung

Auch nach dem Wechsel hatte Mannheim die erste gute Gelegenheit, doch Lyska parierte Winklers Kopfball aus sieben Metern reaktionsschnell (47.). Besser machte es auf der anderen Seite Wehens Max Reinthaler, der eine abgewehrte Hereingabe per Dropkick aus 17 Metern zur Führung einschoss (50.).

Waldhof-Trainer Christian Neidhart reagierte und brachte mit Baris Ekincier und Thomas Pledl zwei frische offensive Kräfte. Große Durchschlagskraft entwickelten die Mannheimer aber weiterhin nicht. Stattdessen sorgte für Wehens Florian Carstens im Anschluss an einen Eckball für das 2:0 (69.).

Nur fünf Minuten später markierte Froese mit einem verwandelten Handelfmeter die Entscheidung zugunsten der Gastgeber (74.).

Mannheimer punkten auswärts zu selten

Etwa 500 Fans aus Mannheim konnten das Spiel nicht wie geplant im Stadion sehen. Sie waren mit einem gemieteten Ausflugsboot nach Wiesbaden gefahren, sollten dort aber erst von Bord gehen dürfen, nachdem ihre Personalien von der an Land wartenden Polizei aufgenommen wurden. Das verweigerten die Waldhof-Anhänger nach Angaben der Sicherheitskräfte. Das Schiff wurde daher nach Mainz umgeleitet. Dort verließen die Mannheimer Ultras das Schiff. Dabei kam es zu Auseinandersetzungen der Fans untereinander und mit der Polizei.

Die Mannheimer stehen mit 48 Punkten vorerst auf Rang sechs der 3. Liga. Eine bessere Platzierung verhindert die notorische Auswärtsschwäche der Kurpfälzer. Gerade einmal elf Zähler aus 14 Spielen hat die beste Heimelf der Liga bislang auf fremden Plätzen gesammelt.