Der SV Waldhof Mannheim hat beim Auswärtsspiel in Würzburg unentschieden gespielt. Gegen die Würzburger Kickers endete die Partie torlos 0:0. Aufsteiger SV Waldhof Mannheim verpasste damit die Chance, bis auf einen Zähler an Tabellenführer MSV Duisburg (47 Punkte) heranzurücken, springen jedoch durch das besser Torverhältnis an der punktgleichen SpVgg Unterhaching vorbei auf Platz zwei. Waldhof Mannheim hat in der Tordifferenz einen Treffer mehr auf dem Konto als Unterhaching.

Würzburger Kickers - SV Waldhof Mannheim 0:0 Würzburger Kickers: Müller - Ronstadt (87. Herrmann), Schuppan, David, Hemmerich - Rhein, Sontheimer (87. Gnaase) - Vrenezi, F. Kaufmann - Saliou Sané, Baumann (81. Pfeiffer) SV Waldhof Mannheim: Königsmann - Marx, Mi. Schultz, Conrad, Hofrath - M. Seegert, Ma. Schuster - G. Korte (84. Koffi), Gouaida, Deville - Sulejmani (75. Bouziane) Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Lübeck) Zuschauer: 7.012

Großaspach verliert in München

Die SG Sonnenhof Großaspach unterlag indes bei der zweiten Mannschaft des FC Bayern München mit 0:2. Die Treffer für die Münchner erzielten Fiete Arp (61.) und Sarpreet Singh (72.).