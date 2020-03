per Mail teilen

Beim SV Waldhof Mannheim hat sich der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung bei Mittelfeldspieler Dorian Diring nicht bestätigt.

Der Test beim derzeit verletzten 27-Jährigen sei negativ ausgefallen, teilte der Drittligist mit. Somit liegt kein Covid-19-Fall beim SVW vor.

Trainingsfrei bis Dienstag

Dennoch gab Cheftrainer Bernhard Trares seinen Spielern bis Dienstag frei. Geschäftsstelle sowie Fan- und Ticketshop sollen am Montag wieder öffnen. Der 28. Spieltag an diesem Wochenende sowie der 29. Spieltag waren am Mittwoch ohnehin bereits abgesagt worden.