Waldhof Mannheim bei Trainersuche "auf der Zielgeraden"

Nach SWR Informationen steht der SV Waldhof kurz vor Abschluss der Trainersuche. Demnach soll nur noch die Unterschrift des Wunschkandidaten fehlen.

Ursprünglich hatte Waldhofs Sportgeschäftsführer Tim Schork ein ambitioniertes Ziel ausgegeben. Bis zum 21. Mai sollte der Nachfolger für Patrick Glöckner gefunden sein. Mit etwas Verspätung steht jetzt wohl immerhin der Wunschkandidat in den Startlöchern. Ohne Namen zu nennen deutet alles auf die Verpflichtung von Christian Neidhart hin.

Kurioser Verzögerungsgrund: In Essen eigentlich entlassen, aber...

Eigentlich war Christian Neidhart "zu haben". Denn bei seinem vormaligen Arbeitgeber Rot-Weiss Essen war der 53-jährige Fußballlehrer Anfang Mai überraschend freigestellt worden. Zwei Spieltage vor Saisonende. Eine Klausel im Vertrag zwischen Neidhart und RWE machte das Ganze aber kompliziert: Weil RWE noch den Aufstieg in die Regionalliga - ohne Neidhart - perfekt machte, verlängerte sich der Vertrag des freigestellten Trainers Neidhart automatisch bis zum 30. Juni 2023. Der 53 jährige war plötzlich also doch vertraglich gebunden. Das scheint der Grund für die Hängepartie zu sein und fällt dann nicht nur für Essen sondern wohl auch für den SVW unter die Rubrik "dumm gelaufen" !?

Jetzt scheinen also die beteiligten Parteien zu einer Einigung gekommen zu sein. Laut Informationen von SWR Sport ist der Waldhof damit kurz davor, den neuen Trainer zu benennen. Weil die Unterschrift bislang noch fehlt, ist der Drittligist zurückhaltend. Aber - auch das zeichnet sich ab - muss es wohl nicht mehr lang sein.

Christian Neidhart: Beeindruckende Erfolge in Meppen und Essen

Dass der gebürtige Braunschweiger in Essen freigestellt worden war, muss nicht für Stirnrunzeln bei den Waldhof-Fans sorgen. Bei RWE war Neidhart seit Juli 2020, holte aus 89 Spielen 62 Siege und 18 Unentschieden. Nur neun Niederlagen in fast zwei Jahren sind eine mehr als ordentliche Bilanz.

Ähnlich beeindruckend war seine Arbeit zuvor als Trainer des SV Meppen. In sieben Jahren dort gelang 2017 der Aufstieg in die dritte Liga. Gegner in den Aufstiegsspielen war damals der SV Waldhof. Meppen setzte sich im Rückspiel im Elfmeterschiessen durch.

Jasper Verlaat verlässt den SV Waldhof in Richtung 1860 München

Mit Jasper Verlaat ist eine andere Personalie jetzt geklärt. Der Niederländer, der 2020 vom Zweitligist Sandhausen zum SV Waldhof gekommen war, stand 53 Mal für den SVW in der 3. Liga auf dem Platz und erzielte drei Tore. Jetzt wechselt Verlaat zum Ligakonkurrenten 1860 München.