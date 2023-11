Waldhof Mannheim braucht gegen Sandhausen Erfolgserlebnis

Die Mannheimer brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. Nach der Negativserie in der Liga treten sie nun im Landespokal in Sandhausen an. Coach Rehm richtet einen Appell an alle Beteiligten.

Trainer Rüdiger Rehm fordert angesichts der sportlichen Krise des SV Waldhof Mannheim noch mehr Einsatz von allen Beteiligten. "Es geht um jeden Fan, um mich als Trainer, den Trainerstab und die Spieler. Ich erwarte von jedem, dass er das letzte Hemd gibt, um aus der Situation herauszukommen", sagte der Coach des Fußball-Drittligisten am Donnerstag. In der Liga sind die Mannheimer nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sieben Spielen auf den 18. Tabellenplatz abgerutscht. Im Viertelfinale des badischen Landespokals treten sie am Samstag beim SV Sandhausen an - und stehen dabei unter Druck. Auch Rehm selbst ist nach der jüngsten Negativserie in die Kritik geraten. Rüdiger Rehm spürt große Herausforderung Immerhin war der Waldhof mit Aufstiegsambitionen in die Saison gegangen. "Man spürt, dass die Herausforderung extrem groß ist", erklärte Rehm vor der Partie in Sandhausen, zu der den Club rund 3.000 Fans begleiten werden. "Die Mannschaft braucht dringend ein Erfolgserlebnis", hielt er fest.