Mannheim auf der Jagd nach drei Punkten in Halle

Nach zuletzt vier Spielen ohne Niederlage ist Waldhof Mannheim weiter dicht an der Spitzengruppe der 3. Liga. Einziges Manko: zwei torlose Unentschieden zuletzt. Am Samstag möchte der Waldhof drei Punkte aus Halle entführen.

Nur zwei Punkte auf den Relegationsplatz, vier auf Rang zwei - Waldhof Mannheim mischt im Aufstiegsrennen weiter munter mit. Doch die Saison ist lang: Elf Spiele sind es noch, in denen die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner ihre Aufstiegsambitionen mit Ergebnissen untermauern muss. Die nächste Chance dazu hat der Waldhof am Samstag beim Halleschen FC.

"Für uns sind alle Partien jetzt wie Endspiele."

Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang macht das Ergebnis aus dem Hinspiel. Mit 2:1 besiegte Mannheim den mittlerweile Tabellenvierzehnten durch die Tore von Martinovic und Boyamba. Auch das starke Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern, in dem weitaus mehr als nur ein Punkt für den Waldhof drin war, stimmt zuversichtlich. Am Samstag will man sich wieder belohnen: "Wir sind jetzt noch mehr als bisher darauf aus, einen Dreier zu holen. Deshalb geht es darum, in jedem Spiel die eigenen Reserven freizumachen", führte Glöckner weiter aus. Verzichten muss der Trainer dabei auf Adrien Lebeau und Niklas Sommer. Die Stammkräfte leiden an muskulären Problemen.

Live-Übertragung im SWR

Einzig die Chancenverwertung ließ im Derby gegen Kaiserslautern zu wünschen übrig. Ob es mit den ersehnten drei Punkten am Samstag klappt, wird also auch davon abhängen, wie konsequent der Waldhof seine Möglichkeiten nutzt. Der SWR überträgt die Partie aus dem Leuna Chemie Stadion am Samstag ab 14 Uhr live.