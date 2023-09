Waldhof Mannheim und Saarbrücken trennen sich unentschieden

Am 7. Spieltag der 3. Liga haben sich der SV Waldhof Mannheim und der FC Saarbrücken unentschieden getrennt. Der SVW bleibt durch das Remis Tabellen-Zwölfter.

Im Südwest-Duell hat der Tabellen-Zwölfte SV Waldhof Mannheim 1:1 (0:0) beim Sechsten FC Saarbrücken gespielt. Nach einer schwachen ersten Hälfte ging der SVW durch einen Treffer des eingewechselten Jesaja Herrmann in der 74. Minute mit 1:0 in Führung. Kai Brünker gelang kurz vor Schluss der 1:1-Endstand.

Saarbrücken dominiert erste Halbzeit gegen Mannheim

Nach der wilden 0:2-Niederlage gegen Ulm musste Waldhof-Coach Rüdiger Rehm auf die gesperrten Julian Riedel und Laurent Jans verzichten. Für sie rückten Marcel Seegert und Jonas Carls in die Startelf. Den verletzten Luca Bolay ersetzte Samuel Abufade.

Saarbrücken kam besser in die Partie und bestimmte das Spielgeschehen in der Anfangsphase. In der 4. Minute hatten die Gastgeber die erste gute Chance des Spiels, doch Kai Brünkers Kopfball aus rund zehn Metern ging knapp am leeren Tor vorbei und auch Calogero Rizzutos Versuch aus der Distanz verfehlte das Tor (10.). In der 21. Minute waren die Saarbrücker dann ganz nah dran am Führungstreffer, aber Tim Civeja traf nach einem Freistoß von Kasim Rabihic nur die Latte.

Danach stabilisierte sich der Waldhof etwas und wurde in der gegnerischen Hälfte präsenter. Eine nennenswerte Torchance sprang für die Mannheimer aber nicht heraus. Nach einer halben Stunde musste Waldhof-Coach Rehm dann bereits das erste Mal wechseln: Madéno Albenas konnte wegen einer Oberschenkel-Verletzung nicht weitermachen, für ihn kam Kennedy Okpala ins Spiel. Trotz der frischen Offensivkraft fehlte es im Mannheimer Spiel weiter an Kreativität. So blieb es bis zur Halbzeit beim 0:0.

Jesaja Herrmann schießt Mannheim in Führung

Nach dem Seitenwechsel starteten die Gastgeber deutlich schwungvoller und bestimmten das Spielgeschehen. Saarbrücken aber lauerte auf Konter und kam so immer wieder in Tornähe. Nach knapp einer Stunde hatte der eingewechselte Jesaja Herrmann dann die erste gute Chance für Mannheim, der Schuss des Neuzugangs ging aber drüber (59.). Besser machte es der 23-Jährige dann in der 74. Minute, als er nach Zuspiel von Abifade am Sechzehner abzog und mit dem rechten Außenrist zum 1:0 traf.

Brünker gleicht für Saarbrücken aus

Der Waldhof agierte nun deutlich selbstbewusster und ließ kaum noch etwas zu. Erst in der 82. Minute wurden die Saarbrücker durch Amine Naifi mal wieder gefährlich. Sein Schuss ging aber knapp am Tor vorbei. Trotzdem witterten die Gastgeber ihre Chance und Brünker traf nach einer Hereingabe von Kerber zum 1:1-Ausgleich per Kopf (88.). In einer wilden Schlussphase spielten beide Teams auf Sieg doch es blieb beim Unentschieden.

Mannheim bleibt durch den Punktgewinn Zwölfter, Saarbrücken rangiert weiter auf Rang sechs der Tabelle. Nächsten Samstag (14 Uhr) empfängt der SVW dann die zweite Mannschaft des SC Freiburg, Saarbrücken muss einen Tag vorher in Bielefeld ran.