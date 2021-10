Aufgrund mehrerer Corona-Infektionen war lange fraglich, ob das Waldhof-Heimspiel gegen Zwickau angepfiffen werden kann. Nach erneuten PCR-Tests konnten die Kurpfälzer am Freitag aufatmen.

Zwischenzeitlich waren mehr als ein Dutzend Spieler mit positiven PCR-Tests in Quarantäne. Auslöser war laut Rhein-Neckar Zeitung ein Mannschaftsabend beim sportlichen Leiter Jochen Kientz. Das Auswärtsspiel bei 1860 München musste daraufhin sogar ausfallen, weil Waldhof Mannheim nicht genügend Spieler zusammenbekam. Ob das Heimspiel gegen den FSV Zwickau stattfinden kann, war daher lange fraglich. Darum warteten Spieler, Trainer und Verantwortliche mit bangen Blicken auf das Ergebnis der neuerlichen PCR-Tests.

Am Freitag dann die Entwarnung: Genügend Spieler durften die Quarantäne verlassen und sind damit für Samstag (Anpfiff 14 Uhr) wieder spielberechtigt. Damit kann auch das DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen Union Berlin (live ab 18:30 Uhr im Sportschau-Audiostream) angepfiffen werden.

Hoffen auf eine "schlagkräftige Truppe"

Wie genau der Kader für das Spiel gegen Zwickau aussehen wird, konnte Waldhof-Trainer Patrick Glöckner noch nicht sagen. Er müsse die Trainingseinheit am Freitagnachmittag abwarten, um einschätzen zu können, wie es seinen Spielern gehe und wie fit sie seien. "Wir hoffen, dass wir eine schlagkräftige Truppe aufstellen können."

Glöckner: "Das soll nicht zu einer Ausrede führen"

Die Vorbereitung lief aufgrund der Ausfälle nicht ideal. Nur sieben Spieler waren bei den meisten Einheiten dabei, der Trainer selbst war bis Donnerstag in Quarantäne. "Das ist natürlich keine einfache Situation", sagt Glöckner, will das aber nicht als Ausrede gelten lassen.

Glöckner: "Zeigt, wie gefährlich dieser Virus ist"

Im Trainerteam arbeite man auf, wie sich so viele Spieler anstecken konnten. Auch im Verein laufe die Analyse. "Wir haben Vorsichtsmaßnahmen, und trotzdem hat es sich eingeschlichen. Das zeigt, wie gefährlich dieser Virus ist."

Coronafälle auch beim Gegner

Glöckner erwartet ein "brutal kampfbetontes Spiel". Zwickau hat in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte geholt. "Sie sind in einem Flow." Aber auch bei den Sachsen wurden zwei Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Beide sind in Quarantäne und fallen für das Spiel in Mannheim aus.