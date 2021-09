Waldhof Mannheim hat mit dem FCK noch eine Rechnung offen

per Mail teilen

Waldhof Mannheim fährt am Samstag mit großer Euphorie auf den Betzenberg. Denn mit einem Derby-Sieg beim FCK können sich die Kurpfälzer in der Spitzengruppe festbeißen.

Sieg gegen Türkgücü, elf Punkte, Platz fünf - Waldhof Mannheim surft trotz des kleinen Dämpfers bei Viktoria Berlin am vorletzten Spieltag auf einer Welle der Euphorie. Da kommt das Derby beim 1. FC Kaiserslautern (Samstag, ab 14 Uhr, im SWR Fernsehen und im Livestream auf SWR Sport) gerade recht. Denn der Waldhof hat nach der 0:2-Niederlage im Februar mit dem FCK noch eine Rechnung offen: "Das tat massiv weh letztes Jahr. Dementsprechend gehen wir da mit dem Messer zwischen den Zähnen auf den Betze", sagte Innenverteidiger Marcel Seegert.

Auf dem Betzenberg trifft Waldhof Mannheim auf einen angeschlagenen FCK und geht daher als Favorit in die Partie- jedenfalls auf dem Papier. Denn im Derby wachsen Mannschaften häufig über sich hinaus, weil die Spieler wissen, dass die sportliche Bedeutung des einzelnen Spiels von großer Symbolkraft überstrahlt wird. Mannheim ist also gewarnt.

Waldhof in Geduld geübt

Dass sich das Team von Trainer Patrick Glöckner nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt, hat es am Samstag gegen Türkgücü bewiesen. Fans und Spieler mussten 68 Minuten warten, bis Dominik Martinovic das erlösende 1:0 machte. Danach ging es Schlag auf Schlag: Joseph Boyamba (74.) und Adrien "Batman" Lebeau (90.+2) sorgten für den Endstand und die wieder aufflammende Euphorie.

Ein Sieg im Derby würde diese Euphorie nicht nur weiter anfachen. Denn parallel treten Borussia Dortmund II gegen den 1. FC Magdeburg und Viktoria Berlin gegen Wehen Wiesbaden gegeneinander an. Das bedeutet: Alle vier Mannschaften, die vor den Mannheimern stehen, nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Mit einem Sieg im Derby könnte der Waldhof also einen riesigen Sprung in der Tabelle machen. Damit wäre die offene Rechnung mit dem FCK wohl erstmal beglichen.