Martinovic trifft zum Abschied nochmal für Waldhof Mannheim

Versöhnlicher Abschluss bei Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer verabschieden sich mit einem souveränen Sieg gegen Duisburg aus der Saison.

Waldhof Mannheim hat zum Abschluss der Drittliga-Saison gegen den MSV Duisburg gewonnen. Dominik Martinovic (7.), Thomas Pledl und Berkan Taz (72.) trafen für Mannheim zum verdienten 3:1-Sieg am Tag der Abschiede. Aziz Bouhaddouz machte den Ehrentreffer für den MSV (88.).

Nachdem Waldhof Mannheim mit dem Aufstiegsrennen nichts mehr zu tun hatte, waren die Kurpfälzer im Mannheimer Carl-Benz-Stadion wenigstens um einen versöhnlichen Saison-Abschluss bemüht. Mit Erfolg. Denn gleich der erste Angriff führte zur Mannheimer Führung: Adrian Malachowski schickte Dominik Martinovic steil, und der 26-jährige Torjäger machte seinen 13. Saisontreffer (7.).

Waldhof kombiniert, Duisburg schaut zu

Auch am zweiten Mannheimer Treffer war Martinovic beteiligt: Der Topscorer drang in den Duisburger Strafraum ein, legte quer auf Bentley Baxter Bahn, und nach dessen Direktpass musste Thomas Pledl nur noch einschieben (18.). Duisburg konnte sich in der ersten Halbzeit kaum in Szene setzen. Und der einzigen gelungenen Offensiv-Aktion - Benjamin Girths vermeintlichem Anschlusstreffer (36.) - ging ein Foul voraus. Weil sich auch Mannheim immer mehr aufs Kontern verlagerte, war das 2:0 auch der Halbzeitstand.

Nach der Pause spielte Duisburg zielstrebiger. Doch mehr als ein Lattentreffer von Kolja Pusch (56.) kam dabei nicht heraus. In der 60. Minute wurde es dann emotional: Alle Mannheimer Spieler, Trainer und Betreuer bildeten ein Spalier, denn Marc Schnatterer und Marco Höger verließen den Platz. Schnatterer wird seine Karriere beenden und als Jugentrainer zum 1. FC Heidenheim zurückkehren. Höger zieht es nach der Saison zurück in seine Heimat Köln. Der 33-Jährige war zu Tränen gerührt.

13 Spieler werden Waldhof Mannheim verlassen

Der eingewechselte Berkan Taz erhöhte wenig später auf 3:0 (72.). Dem Treffer ging ein heftiger Fehler von Duisburgs Caspar Jander vorausgegangen, der Taz den Ball völlig unbedrängt in den Lauf spielte. Aziz Bouhaddouz machte zwei Minuten vor dem Ende den Ehrentreffer für den MSV Duisburg. Das 3:1 war gleichzeitig der Endstand. Damit beendet Waldhof Mannheim die Saison mit 60 Punkten auf Platz sieben und kann im Sommer den großen Umbruch einleiten.

Stefano Russo, Dominik Kother, Niklas-Wilson Sommer, Dominik Martinovic, Baris Ekincier, Johannes Dörfler, Adrien Lebeau, Morten Behrens, Marten Winkler, Gerrit Gohlke, , Daniel Keita-Ruel, Marco Höger, Marc Schnatterer werden Waldhof Mannheim nach der Saison verlassen. Bernd Beetz (Präsident) und Tim Schork (Geschäftsführer) haben die Abgänge vor dem Spiel gegen den MSV Duisburg offiziell verabschiedet.

Denn neben den beiden Routiniers Marc Schnatterer und Marco Höger werden elf weitere Spieler den Verein verlassen - auch Toptojäger Martinovic. Ob Trainer Christian Neidhart den Umbruch begleiten wird, ist derweil fraglich. Laut Rheinpfalz ist die Trennung von dem 54-Jährigen bereits beschlossener Sache.