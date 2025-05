Waldhof im Abstiegskampf: Mannheim muss gegen Primus Dresden nachlegen

Nach dem Sieg bei Energie Cottbus wartet mit Dynamo Dresden der nächste Top-Gegner auf den SV Waldhof Mannheim. Die Kurpfälzer müssen im Abstiegskampf weiter liefern.

Die Lage bleibt brenzlig beim SV Waldhof. Trotz des 4:2-Erfolgs bei Energie Cottbus steckt die Mannschaft von Trainer Dominik Glawogger weiter tief im Abstiegskampf. Für den Österreicher war es der erste Sieg im vierten Spiel als Trainer des Drittligisten.

43 Punkte haben die "Buwe" auf dem Konto, exakt so viele wie die Zweitvertretungen des VfB Stuttgart und von Borussia Dortmund. Nur zwei der drei Teams werden nach dem 38. Spieltag den Klassenerhalt bejubeln dürfen. Für den Dritten im Bunde steht sehr wahrscheinlich der Gang in die Regionalliga an.

Glawogger legt den Fokus nur auf die eigene Leistung

Trotz der angespannten Situation im Tabellenkeller der 3. Liga bleibt Cheftrainer Glawogger gelassen. Das Thema "Druck" sei für ihn und seine Mannschaft "nicht relevant", sagte der Österreicher im Gespräch mit dem SWR: "Druck ist, ein Stück weit, auch ein Privileg. In einem Job zu arbeiten, in dem es um etwas geht, wo viel Interesse da ist und wo viele Leute draufgucken." Seine Mannschaft gehe "völlig fokussiert in Richtung nächstes Spiel" und gucke "nur auf die eigene Leistung".

TV-Tipp SWR Sport zeigt die Drittliga-Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Dynamo Dresden am 10. Mai ab 14 Uhr live im TV, im Stream auf swr.de/sport und auf YouTube.

Bei der Mission Klassenerhalt baut Glawogger auch auf die Fans der Mannheimer. "Seitdem ich hier bin, ist es beeindruckend, mit welcher bedingungslosen Leidenschaft und Freude unsere Fans uns unterstützen. Auch in den Phasen, in denen es mal kritisch wurde, gab es nur kurz Äußerungen des Unmutes. Aber das war binnen ein paar Stunden oder spätestens nach ein, zwei Tagen wieder ausgeräumt." Der Fan-Support werde ihn und sein Team im Saisonendspurt "bestimmt motivieren".

Waldhof Mannheim muss gegen Dresden und Bielefeld ran

Mit Dynamo Dresden stellt sich ein designierter Aufsteiger im Carl-Benz-Stadion vor (Samstag, 10.05.2025, ab 14 Uhr live im SWR). Nur wenige Minuten trennten die Sachsen am vergangenen Wochenende vom Sprung in die zweite Liga. Ein Eigentor im Spitzenspiel bei Arminia Bielefeld (1:1) verhinderte den Aufstiegsjubel spät in der Nachspielzeit. Eben jene Bielefelder stehen als Zweiter ebenfalls vor der Rückkehr in die Zweitklassigkeit und sind am letzten Spieltag Gastgeber der Mannheimer.

Die Hoffnungen des SV Waldhof Mannheim liegen nach dem Spiel in Cottbus auf Kennedy Okpala. Der flinke Angreifer traf bei Energie doppelt und war ein steter Unruheherd im Angriff der Mannheimer. Für den 20-Jährigen war es der erste Treffer seit dem 3:0 gegen Erzgebirge Aue im Oktober 2024.

Die beiden Rivalen aus Stuttgart und Dortmund treffen bereits am Freitagabend im direkten Duell aufeinander. Mindestens einer von beiden wird also vorerst am SV Waldhof vorbeiziehen. Am letzten Spieltag warten dann ebenfalls schwere Aufgaben auf die Konkurrenz. Der VfB empfängt mit Rot-Weiss Essen das zweitbeste Team der Rückrunde, der BVB reist zum Tabellendritten 1. FC Saarbrücken.