Nach der bitteren Heimniederlage der Mannheimer gegen den VfL Osnabrück steht für den SV Waldhof der nächste Kracher an: Das Derby beim 1. FC Saarbrücken vor ausverkauftem Haus.

Die Waldhöfer haben zuletzt zwei Niederlagen in Folge gegen direkte Gegner im Aufstiegsrennen einstecken müssen. Nach den Pleiten gegen Wehen Wiesbaden und Osnabrück richtet sich der Blick nun in Richtung Saarbrücken. Dies jedoch ohne Kapitän Marcel Seegert, der sich gegen Osnabrück die fünfte Gelbe Karte holte und somit am Sonntag aussetzen muss. Zudem steht ein Fragezeichen hinter einem Einsatz des Angreifers Daniel Keita-Ruel. Thomas Pledl dürfte nach einem grippalen Effekt wieder zur Verfügung stehen.

Bilanz spricht für die Saarländer

Waldhof Mannheim, das heimstärkste Team der 3. Liga, musste vergangene Woche eine 0:2-Niederlage vor heimischem Publikum einstecken. Jetzt gilt es für Christian Neidhart und sein Team, in Saarbrücken zu punkten. Das Hinspiel im Carl-Benz-Stadion gewann der SVW mit 1:0 durch den Siegtreffer von Dominik Martinovic in der 33. Minute.

Auswärts sieht die Waldhof-Bilanz nicht gut aus. Mit zwei Unentschieden, elf Niederlagen und 34 Gegentreffern sind die Vorzeichen für einen Auswärtssieg am Sonntag (14:00 Uhr) nicht die besten. Die Saarländer dagegen gehen mit dreizehn Punkten aus den vergangenen fünf Spielen in das hitzige Derby. Zuletzt punktete der Saarbrücker Trainer Rüdiger Ziehl mit seiner Mannschaft beim stark aufspielenden SC Freiburg II. Durch ein Last-Minute-Ausgleichstor mussten sich die Saarländer mit einem Punkt zufrieden geben.

Das Defensiv-Dilemma der Mannheimer

Insgesamt mussten die Mannheimer Keeper Morten Behrens und Jan-Christoph Bartels bereits 49 Mal hinter sich ins Netz greifen. Damit hat Mannheim die schwächste Defensive aller Teams in der ersten Tabellenhälfte.

Nach zuletzt zwei Spielen ohne Punkte ist der SV Waldhof auf Platz sieben der Drittligatabelle abgerutscht. Trotzdem haben die Mannheimer noch nicht den Anschluss an die Aufstiegsplätze verloren. Mit 48 Punkten stehen sie nur einen Punkt hinter den Saarbrückern und nur drei Punkte hinter dem VfL Osnabrück auf Rang vier. Da der SC Freiburg II Tabellenzweiter ist, aber nicht aufsteigen darf, würde Platz vier zur Teilnahme an den Relegationsspielen reichen.

Trainer Neidhart geht positiv ins Derby beim 1. FC Saarbrücken

Waldhof-Trainer Christian Neidhart sieht das Derby als eine Chance, das Ruder wieder herumzureißen und hofft in Saarbrücken wieder drei Punkte einzufahren.

"Man kann in diesen Spielen viel gewinnen. Man braucht nicht darüber sprechen, dass man auch viel verlieren kann. Ich denke da eher positiv."

Wie schnelllebig das Trainergeschäft sein kann, weiß Neidhart aus eigener Erfahrung. Obwohl der SV Waldhof immer Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen hatte, gibt es nicht nur Applaus von den Rängen. Nach der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Dortmund II schallte es "Neidhart raus"-Rufe aus der Fankurve. Das bringt den 54-Jährigen aber nicht aus der Ruhe. "Das ist unser Job", sagt Neidhart im Gespräch mit dem SWR.

Der 54-Jährige weiß mit den Emotionen der Fans bei Traditionsvereinen umzugehen und erklärt, sich davon nicht beirren zu lassen und seine Arbeit deswegen nicht zu ändern. Stattdessen blickt er mit einem positiven Gefühl auf das Derby am Sonntag.