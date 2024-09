Trostloser Waldhof holt einen Punkt in Aachen

Waldhof Mannheim muss sich im Traditionsduell bei Alemannia Aachen mit einem torlosen Unentschieden zufrieden geben. Dadurch bleiben die Kurpfälzer vorerst auf einem Abstiegsplatz.

Es war ein mäßiges Spiel, mit einem eher schmeichelhaften Punkt für Waldhof Mannheim. Denn Alemannia Aachen hatte beim 0:0 der Kurpfälzer am Mittwochabend die meisten und die besseren Chancen.

Dabei begann das Team des neuen Trainers Bernhard Trares durchaus druckvoll und hatte auch gleich die erste Chance. Doch Nicklas Schipnoskis Kopfball (5.) verfehlte sein Ziel genauso knapp, wie Martin Kobylanskis Fernschuss (7.). In der Rückwärtsbewegung ließ Mannheim den Aachenern jedoch zu viel Raum.

Waldhof Mannheim unter Druck

Die größte Chance, ein Schuss von Charlison Benschop, konnte Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels jedoch entschärfen (22.). Weil Terrence Boyd nur das Außennetz traf (44.) und auch Lukas Scepanik mit seinem spektakulärem Volley von der Strafraum-Kante (45.) und Anton Heinz das Tor verfehlten (45.+2), ging es mit 0:0 in die Pause.

Schrecksekunde für Waldhof Mannheim

Trotz der vielen Chancen, das spielerische Niveau war von beiden Mannschaften eher mäßig. Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht - allerdings blieben dann die Chancen aus. Einzige Ausnahme: Benschops Kopfball in der 82. Minute. Glück für Mannheim, dass der 36-Jährige nur den Außenpfosten traf. So blieb es beim 0:0, was keiner der beiden Mannschaften so richtig weiter hilft.

Am Samstag steht direkt das nächste Traditionsduell auf dem Programm: Waldhof Mannheim muss bei Rot-Weiss Essen (14 Uhr auf dem Youtube-Kanal von SWR Sport und im Livestream) antreten. Aachen muss einen Tag später bei Dynamo Dresden antreten.