Die Derby-Vorbereitungen beim SV Waldhof gehen auf die Zielgerade. Während Bernhard Trares im Training ein paar Extras einbaut, war so manch ein Waldhof-Profi im Ticket-Stress..

Als Ex-Lautern Spieler ist das Derby für Innenverteidiger Michael Schulz ohnehin besonders. Und es sorgt für ungewohnte Zusatzaufgaben in der Vorbereitung. "Ich musste so 50 bis 60 Karten besorgen", erzählt Schulz und schiebt grinsend nach: "Da bin ich aber weit entfernt von den internen Rekordhaltern."

Die Rede ist vom gebürtigen Mannheimer Defensivmann Marcel Seegert oder den Schifferstädter Korte-Zwillingen Gianluca und Raffael. Wieviel der 23.000 Fans im Stadion am Samstag auf dem "Spielerticket" ins Stadion kommen, wird nicht verraten. Klarstellen will Schulz aber noch, "dass ich nicht die Lautern-Fans gefüttert habe", denn, so springt ihm Trainer Bernhard Trares zur Seite: "Die halten zum Mitch also halten sie zum Waldhof."

Fußball Live SWR Sport zeigt das Südwest-Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag den 29.02. ab 14 Uhr im SWR Livestream und im SWR Fernsehen. Analysen und Highlights gibt's am Sonntag in SWR Sport in RP. Los geht's um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

"Der ganze Verein fiebert auf das Spiel hin!"

Zum zweiten Mal in dieser Saison ist das Carl-Benz Stadion ausverkauft. Nach dem Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt sorgt das jetzt beim Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern für den passenden Rahmen. Und für viel Vorfreude. "Es gibt nichts Schöneres, als sich auf so ein Spiel zu freuen!" Wenn Michael Schulz das sagt, ist die Vorfreude in jeder einzelnen Lachfalte in seinem Gesicht abzulesen. Trainer Trares kriegt das besonders auf dem Trainingsplatz vor Augen geführt: "Man merkt, dass jeder am Samstag auf dem Platz stehen will."

"Favoriten gibt's in Derbies nicht"

Sportlich liegen aktuell kleine Welten zwischen den beiden Vereinen. Der SV Waldhof hat gerade beim Spitzenreiter in Duisburg gewonnen und ist Tabellendritter. Kaiserslautern ist im Jahr 2020 noch sieglos, hat auf Platz 14 nur drei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Für Unruhe sorgt aber seit Tagen auch die Trennung von Torwart-Trainer und Fanliebling Gerry Ehrmann. Vor oder Nachteil für Waldhof? "Das ist nicht unser Thema", sagt Waldhof Trainer Trares und winkt ab. Und auch Michael Schultz will die "Ehrmann-Unruhe" bei seinem Ex-Verein nicht überbewerten. "Die Mannschaft wird das ausblenden."

Bleibt also das Sportliche. "Favoritenrollen gibt’s in Derbies nicht“, sagt Trares. "Das ist ein besonderes Spiel auf Augenhöhe, das ist 50-50 und der Bessere wird sich durchsetzen."

Hauptsache friedlich!

In die Vorfreude mischt sich die Hoffnung auf ein friedliches Spiel: "Das ist das aller, allerwichtigste, dass der Sport im Vordergrund steht" sagt Trainer Bernhard Trares. Seinem Appell schließt sich auch Gianluca Korte an. "Es ist ein Fußballspiel und am Ende sollen alle einfach gesund nach Hause gehen." Korte selbst hat neben seiner Aufgabe als Eintrittskarten-Besorger übrigens noch andere Herausforderungen: "Wenn ich in Schifferstadt tanken gehe sagen die mir schon, dass ich mich am Samstag zurück halten soll." Spitzen dieser Art sind kein Problem für den Pfälzer im Waldhof-Trikot. Und er würde sicherlich auch einen schlecht gelaunten Schifferstädter Tankwart ertragen, sollte er als Derbysieger tanken gehen...