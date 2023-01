Dank Traumtor: Der Lauf des SV Waldhof Mannheim hält an

Nächster Auswärtserfolg für den SV Waldhof Mannheim: Am 20. Spieltag der 3. Liga setzten sich die Kurpfälzer mit 4:1 (2:0) bei Viktoria Köln durch. Höhepunkt war ein Traumtor von Adrien Lebeau.

Der SV Waldhof Mannheim ging mit breiter Brust ins Gastspiel bei Viktoria Köln - denn der Start ins neue Fußballjahr war den Kurpfälzern gelungen. Zunächst hatte der SVW im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres den TSV 1860 München mit 3:1 geschlagen, anschließend gelang beim MSV Duisburg endlich der ersehnte erste Auswärtssieg der Saison. Oben dranbleiben hieß deswegen die Devise vor dem Duell mit den Kölnern.

Wagner bringt den SVW früh in Führung

Mannheim erwischte einen optimalen Start in die Partie. Nach einem Eckball von Alexander Rossipal traf Fridolin Wagner zur frühen 1:0-Führung (8. Minute). Viktoria zeigte sich aber unbeeindruckt und hätte bereits in der 13. Minute ausgleichen können. Robin Meißner scheiterte allerdings zunächst am Waldhof-Keeper Jan-Christoph Bartels, nach der anschließenden Ecke traf Lars Dietz per Kopf die Latte des SVW-Tores.

In der Folge griffen beide Teams teilweise wild an. Dominik Martinovic vergab für Mannheim eine gute Chance (17.), eine Minute später scheiterten Simon Handle und Meißner jeweils am starken Bartels.

Traumtor von Adrien Lebeau

In der 23. Minute folgte dann der große Auftritt von Adrien Lebeau. Nach einem Fehlpass von Jamil Siebert reagierte der SVW-Angreifer blitzschnell und lupfte den Ball aus knapp 30 Metern über den Kölner Schlussmann Ben Voll zum 2:0 (23.).

Köln antwortete mit wütenden Angriffen, doch Mannheim hatte das Spiel nun abgezockt im Griff. Martinovic hatte nach einem Konter die große Chance aufs 3:0, verzog jedoch frei vor dem Kölner Tor knapp (39.). So ging es mit der Zwei-Tore-Führung der Mannheimer in die Pause.

Martinovic macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit startete mit viel Ballbesitz für die Hausherren, aber der Waldhof stand weiterhin sicher und ließ keine großen Chancen zu. Stattdessen trafen die Gäste selbst: Martinovic erhöhte nach starker Vorarbeit von Lebeau auf 3:0 für die Kurpfälzer (61.).

Köln steckte zwar auch im Anschluss nicht auf und versuchte, wenigstens noch den Ehrentreffer zu erzielen, kam aber nur selten durch und noch seltener zu klaren Chancen. Dennoch gelang Stehle nach einer Ecke von Marcel Risse noch das 1:3 (80.). Der SVW ließ allerdings nichts mehr anbrennen und brachte den Auswärtssieg schließlich ungefährdet über die Zeit. In der Schlussphase vergaben die Gäste zunächst einige Kontergelegenheiten, ehe Asdrian Malachowski in der 90. Minute zum 4:1-Endstand traf.

Viktoria Köln - Waldhof Mannheim 1:4 (0:2) öln: Voll - Siebert (46. Marseiler), Dietz, Greger - Koronkiewicz (62. Stehle), Fritz, May (46. Hong) - Sontheimer, Wunderlich (74. Risse) - Meißner (62. Heister), Handle- Trainer: Janßen Mannheim: Bartels - Jans, Seegert, Riedel, Rossipal - Pledl (60. Winkler), Fridolin Wagner, Bahn (74. Malachowski), Lebeau (74. Kother) - Martinovic (81. Taz), Sohm (81. Keita-Ruel). - Trainer: Neidhart Schiedsrichter: Martin Speckner (Schloßbach) Tore: 0:1 Fridolin Wagner (5.), 0:2 Lebeau (24.), 0:3 Martinovic (61.), 1:3 Stehle (80.), 1:4 Malachowski (90.) Zuschauer: 3.569

Direkt der zweite Auswärtssieg

Für den SV Waldhof Mannheim, den Zweiten der Heimtabelle der 3. Liga, bedeutete der Dreier den zweiten Auswärtserfolg der Saison - nur wenige Tage nach dem Sieg beim MSV Duisburg.

Nach dem dritten Sieg im dritten Ligaspiel des neuen Jahres stehen die Kurpfälzer mit 35 Punkten aus 20 Spielen auf Rang fünf, doch die Tuchfühlung nach oben ist da. Der 1. FC Saarbrücken auf dem Relegationsrang drei hat nur noch einen Punkt mehr. Am Montag, 06. Februar, (19 Uhr) empfängt der Waldhof in seiner nächsten Partie den SC Verl.