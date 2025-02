Nach Remis in Osnabrück: Waldhof Mannheim rutscht auf Platz 18 ab

In der 3. Liga bleibt der SV Waldhof Mannheim weiter in Abstiegsgefahr. Im Duell mit dem direkten Konkurrenten aus Osnabrück mussten sich die Kurpfälzer mit einem Remis begnügen.

Die Aufgabe für den SV Waldhof Mannheim hätte kaum größer sein können an diesem Sonntag, denn der VfL Osnabrück ist das Team der Stunde in der 3. Liga. Die Niedersachsen waren vor der Partie seit sieben Spielen ungeschlagen (fünf Siege, zwei Remis) und stellten die beste Mannschaft der Rückrunde. Von der Formstärke des Gegners ließen sich die Kurpfälzer aber nicht beeindrucken, in den ersten 15 Minuten kam der VfL zu keiner einzigen nennenswerten Offensivaktion.

Ein Eckball führte zum Führungstreffer für die Gäste. Arianit Ferati passte auf Lukas Klünter an der Strafraumgrenze, der den Ball mit viel Gefühl an den zweiten Pfosten flankte, wo Felix Lohkemper druckvoll zum 1:0 für Waldhof Mannheim einköpfte (45.).

Tor von Müller wird nicht anerkannt

Das Tor wirkte wie ein Weckruf für die Niedersachsen. In der 19. Minute setzte sich Marcus Müller im Waldhof-Strafraum stark durch, dribbelte entlang der Grundlinie und tunnelte dann auch noch SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels. Der Ball im Tor, doch das Schiedsrichter-Team um den Unparteiischen Eric Weisbach hatte den Ball zuvor im Toraus gesehen und erkannte den Treffer nicht an. Eine knifflige Entscheidung, die TV-Bilder konnten nicht zweifelsfrei aufklären, ob der Ball die Grundlinie komplett überquert hatte.

In der Folge setzte Osnabrücks Bryang Kayo einen satten Schuss rechts am Waldhof-Tor vorbei (23.), für Mannheim scheiterte André Becker per Kopf an VfL-Schlussmann Lukas Jonsson (27.). In der 39. Minute bediente dann Kayo den in den Strafraum durchgelaufenen Lars Kehl, der den Ball stark mitnahm und mit dem zweiten Kontakt ins lange Eck zum 1:1 abschloss. Weil Osnabrücks Torhüter Jonsson kurz vor der Pause einen platzierten Schuss von Adrian Fein parierte, blieb es zur Halbzeitpause beim 1:1.

Wenige Torchancen im zweiten Durchgang

Das Duell war auch in der zweiten Hälfte intensiv, große Chancen gab es zunächst jedoch keine. Ein Distanzschuss von Kayo, der rund zwei Meter über den Waldhof-Kasten hinweg flog (58.), blieb lange das einzige Highlight des zweiten Durchgangs. Aus Mannheimer Sicht konnte ein Bogenlampen-Kopfball von Becker, der rechts am Tor vorbei ging, als größte Möglichkeit gewertet werden (70.). In der Schlussphase mussten die Mannheimer im eigenen Strafraum einige Flanken verteidigen, richtig zwingende Torchancen gab es keine mehr. In der hektischen Schlussphase gab es noch eine Rote Karte gegen die Bank der Mannheimer, am Spielstand von 1:1 änderte sich bis zum Schlusspfiff nichts mehr.

Durch das Unentschieden bleibt Osnabrück in der Tabelle oberhalb der Abstiegszone, mit 29 Punkten ist der VfL Fünfzehnter. Waldhof Mannheim (27 Punkte) rutscht auf den drittletzten Platz ab, weil der VfB Stuttgart II am Sonntagnachmittag überraschend den Tabellenführer Energie Cottbus bezwungen hatte.

Waldhof Mannheim empfängt Alemannia Aachen

Für den SV Waldhof Mannheim geht es in der 3. Liga am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen Alemannia Aachen weiter (2.3., 13:30 Uhr). Osnabrück tritt bereits am Samstag (1.3., 14:00 Uhr) beim Tabellenführer Energie Cottbus an.