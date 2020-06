Der SV Waldhof Mannheim kam am Mittwochabend bei der SpVgg Unterhaching nicht über ein 0:0 hinaus. Dennoch ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterhin möglich für die Kurpfälzer.

Der SV Waldhof Mannheim hat in der 3. Liga einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg erlitten. Die Mannheimer spielten bei der SpVgg Unterhaching am Mittwochabend 0:0, sind seit drei Partien ohne Sieg und weiterhin Tabellensiebter. Da sich von den Aufstiegskonkurrenten bislang kein Team in der Tabelle entscheidend absetzen konnte, haben die Mannheimer weiterhin alle Möglichkeiten, in den verbleibenden fünf Saisonspielen auf einen der Aufstiegsränge zu springen.

Dauer 5:11 min Zusammenfassung: Unterhaching - Waldhof Mannheim 0:0 Pfostentreffer und gute Tormöglichkeiten: Hier sehen Sie die Highlights der Partie zwischen Unterhaching und Waldhof Mannheim.

In einer umkämpften Partie hatten die Waldhöfer bei zwei Pfostentreffern der Hachinger Glück, zeigten sich nach zuvor zwei Niederlagen insgesamt trotzdem verbessert. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares war spielerisch überlegen, konnte sich aber kaum nennenswerte Torchancen erspielen.