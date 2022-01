Teamcheck: Waldhof Mannheim und der Traum vom Aufstieg

per Mail teilen

Der SV Waldhof Mannheim spielt die beste Hinrunde seit seiner Rückkehr in die 3. Liga. Einige beim Traditionsklub träumen deshalb vom Aufstieg in die 2. Bundesliga.

So lief die Hinrunde

Die Mannheimer liegen mit 34 Punkten derzeit auf Platz vier der Tabelle - zwei Zähler hinter dem Zweiten Eintracht Braunschweig und dem SV Meppen auf dem Relegationsrang drei. Der SVW hat die Erwartungen übertroffen, spielt die beste Hinrunde seit der Rückkehr in die 3. Liga 2019 und zeigt nicht selten attraktiven Offensivfußball wie beim 5:0 gegen Meppen und beim 3:0 gegen Türkgücü München . Treffsicherster Mannheimer ist Stürmer Dominik Martinovic. Er hat zehn Tore erzielt und vier vorgelegt. Die Mannschaft musste allerdings auch erfahren, wie stark die Konkurrenz ist. Am letzten Spieltag vor der Winterpause verloren die Mannheimer gegen Tabellenführer Magdeburg 0:3, dem sie bereits beim Saisonauftakt 0:2 unterlagen.

Wer kommt, wer geht?

Trainer Patrick Glöckner hat angekündigt, dass er die Offensive verstärken wolle. Sein Ziel ist es, im Angriffsspiel flexibler zu werden. Deshalb schaut der Verein sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenpositionen nach Alternativen. Bisher haben die Mannheimer einen Neuzugang präsentiert. Justin Butler kommt vom FC Ingolstadt auf Leihbasis bis zum Saisonende. Der 20-Jährige ist ein robuster und schneller Stürmer. Er kam in der 2. Bundesliga fünf Mal zum Einsatz. Glöckner und Tim Schork, der neue Sportliche Leiter des SV Waldhof Mannheim, werden ihre Suche damit nicht beenden. Gut möglich, dass sie noch den einen oder anderen neuen Spieler vorstellen.

Der Trainer

Glöckner hat es geschafft, aus routinierten und jungen Spielern ein stabiles Team zu formen. Er hat Marc Schnatterer (kam vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim) und Marco Höger (zuletzt beim 1. FC Köln unter Vertrag), die beide viel Erfahrung mitbringen, reibungslos integriert. Sie bilden gemeinsam mit Marcel Seegert und Jesper Verlaat die Achse des Mannheimer Spiels. Auch deshalb spielt der Waldhof deutlich konstanter als in den vergangenen Jahren. Glöckner wirkt bei seinen Analysen nach dem Spiel immer sehr bedacht, ruhig, mit klarem Plan. Und er hat ein Gespür dafür, was die Mannschaft braucht.

"Es ist immer eine Frage der Stimmung und Atmosphäre, die man als Trainer aufsaugt. Du merkst manchmal einfach, dass man etwas außerhalb der Norm braucht, etwas, bei dem man ganz nah zusammenrückt", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung". Mit seinem Team war er zum Beispiel auf der Go-Kart-Bahn oder hat es nach einem Spiel im badischen Pokal mit Pizza und Tiramisu belohnt. "Zur Halbzeit waren wir 3:0 vorne, da habe ich in der Pause gesagt, dass es Pizza für alle gibt, wenn wir 8:0 gewinnen. Als es dann kurz vor Schluss 8:0 stand, habe ich reingerufen, dass es bei einem 10:0 noch Tiramisu obendrauf gibt. Wir wollten so ein Spiel einfach mal zweistellig und zu null gewinnen."

Erwartungen an die Saison

Präsident Bernd Beetz hat in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung Ende November gesagt: "Natürlich ist es unsere Vision, bald aufzusteigen und ich glaube, das kann schon schneller gelingen, als ich dachte! Die Mannschaft hat die Qualität, auch in dieser Saison schon in die 2. Liga zu gehen."

Ganz so deutlich haben sich Trainer Glöckner und andere Verantwortliche bisher nicht geäußert. Dennoch: Mannheim hat Chancen, den Aufstieg zu schaffen. Ende Januar (30.01.) spielt das Team gegen Meppen, die aktuell als Dritter zwei Punkte vor dem Waldhof stehen. Glöckner sagte gegenüber der "Rhein-Neckar-Zeitung": "Es wird wichtig sein, dass wir weiterhin in jedem Spiel unsere Leistung bringen und darauf hoffen, dass wir in der Rückrunde im Hinblick auf Verletzungen ähnlich gut durchkommen. Dann hätten wir auch weiterhin viele Optionen."