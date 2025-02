Wildes Remis zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SC Verl

Am 22. Spieltag der 3. Liga bieten der SV Waldhof Mannheim und der SC Verl beste Fußball-Unterhaltung und trennen sich 2:2 (2:2).

In einer wilden Partie mit vielen Torchancen trennten sich der SV Waldhof Mannheim und der SC Verl 2:2. SCV-Torhüter Philipp Schulze sorgte mit einem Eigentor für die Führung der Kurpfälzer (35. Minute), ehe Mannheims Henning Matriciani ebenfalls ein Treffer ins eigene Netz unterlief (41.). Dominik Steczyk brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung (45.), ehe Waldhof-Neuzugang André Becker in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch der 2:2-Ausgleich gelang (45.+2).

Insgesamt ging das Remis in einer Partie, in der beide Teams sehr luftig verteidigten, in Ordnung. Waldhof Mannheim bleibt mit nun 23 Punkten als Tabellen-15. am Rande der Abstiegszone. Der SC Verl als Neunter mit nun 30 Zählern darf den Blick etwas weiter nach oben richten.

Dem SV Waldhof war zu Beginn anzumerken, dass es in den letzten sechs Ligaspielen keinen Sieg gegeben hatte. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Trares probierte es zunächst mit vielen hohen Bällen, die eine leichte Beute für die Verler Abwehr waren. Trotzdem agierten die Gastgeber überlegen und hatten durch Malte Karbstein die erste Gelegenheit. Der Kopfball des Abwehrspielers im Anschluss an einen Eckball flingknapp rechts vorbei (12.).

Waldhof Mannheim lässt gute Chancen liegen

Danach ging es genau so weiter, der Waldhof war nun am Drücker: Becker scheiterte aus elf Metern an SCV-Keeper Philipp Schulze (14.), ehe Kennedy Okpala knapp rechts am Verler Tor vorbei schoss (15.). In der 20. Minute köpfte Becker nach Flanke von Matriciani rechts vorbei. Eine Führung für den SVW wäre zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen.

Jan-Christoph Bartels bewahrt den SVW vor einem Rückstand

Die Gäste hatten erst in der 28. Minute ihre erste Torchance - doch es war gleich eine hundertprozentige Gelegenheit. Nach Flanke von der linken Seite von Fynn Otto musste Steczyk fünf Meter vor dem Mannheimer Tor nur den Fuß hinhalten, doch Waldhofs Torhüter Jan-Christoph Bartels rettete mit einer starken Parade. Im Anschluss an die folgende Ecke war Bartels nach einem Abschluss von Fabio Gruber erneut zur Stelle und kratzte den Ball aus dem rechten Winkel (29.).

Eigentore von Philipp Schulze und Henning Matriciani

In der 35. Minute dann die Führung für den Waldhof. Seyhan Yigit flankte von der rechten Seite, der Ball kam am langen Pfosten zu Tim Sechelmann, der direkt abzog. In der Mitte versuchten gleich mehrere Spieler beider Mannschaften, an die Kugel zu kommen. Letztlich lenkte Marcel Benger den Ball bei seinem Rettungsversuch aufs eigene Tor, Keeper Schulze war auch noch dran - 1:0 für Mannheim. Wenig später trafen die Kurpfälzer erneut - diesmal aber ebenfalls ins eigene Tor: Eine flache Hereingabe von Lars Lokotsch verlängerte Matriciani unfreiwillig ins Netz zum 1:1 (42.).

André Becker krönt sein Debüt mit einem Treffer

Und es kam noch schlimmer: Nach Vorlage von Otto traf Steczyk von der linken Seite aus spitzem Winkel zum 1:2 (45.). Der Waldhof konterte die Gäste-Führung aber prompt: Becker krönte sein Debüt für den SVW mit dem 2:2 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2). Vorangegangen war ein Verler Abwehrfehler.

Die zweite Hälfte begann mit einer Riesengelegenheit für den Waldhof: Nach einem Verler Ballverlust am eigenen Strafraum war Okpala völlig frei vor Schulze, doch der Gäste-Torhüter klärte den Abschluss mit dem Fuß (46.). Auf der Gegenseite scheiterte Berkan Taz ebenso am stark reagierenden Bartels (49.) wie Lokotsch (57.).

Der "Lucky Punch" gelingt keinem Team

Im Anschluss beruhigte sich die bis dahin wilde Partie erstmal. Beide Mannschaften waren nun bemüht, defensiv sicherer zu stehen und Fehler möglichst zu vermeiden. Der für Becker eingewechselte Samuel Abifade traf aus spitzem Winkel nur das Außennetz (71.), ansonsten neutralisierten sich die Teams in dieser Phase. Auch in der Schlussphase war Zurückhaltung Trumpf, der "Lucky Punch" gelang weder Mannheim noch Verl.

Letztlich blieb es beim verdienten 2:2-Unentschieden. Der SVW tritt damit tabellarisch auf der Stelle, während die Westfalen im Mittelfeld bleiben. Für Waldhof Mannheim geht es am nächsten Samstag in Saarbrücken weiter (08.02., 14 Uhr). Verl empfängt einen Tag später die Zweitvertretung von Hannover 96 (09.02., 16:30 Uhr).