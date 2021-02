Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Samstag (14:00 Uhr, live im SWR Fernsehen) den FCK zum Südwest-Derby in der 3. Liga. SVW-Trainer Patrick Glöckner kann den Gegner nur schwer einschätzen.

Der SV Waldhof Mannheim hat einen Lauf. Um genauer zu sein: Einen sehr erfolgreichen Lauf. Die Kurpfälzer sind in der 3. Liga seit sieben Spielen ungeschlagen, aus den vergangenen drei Partien holte das Team von Trainer Patrick Glöckner die optimale Ausbeute von neun Punkten. Entsprechend breit ist die Mannheimer Brust vor dem Südwest-Derby gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Die Vorbereitung auf das Prestige-Duell fiel in dieser Woche etwas schwieriger aus für Patrick Glöckner. Denn es gibt keine Anhaltspunkte dafür, wie der Gegner am Samstag auftreten könnte. Durch den Trainerwechsel von Jeff Saibene auf Marco Antwerpen ist schwer vorherzusagen, mit welcher Taktik der FCK ins Spiel gehen wird. SVW-Trainer Glöckner gibt im SWR-Interview zu, dass er nicht genau wisse, was auf den SV Waldhof am Samstag zukommt. Entscheidend sei aber, was sein Team auf den Platz bringt, und nicht was der Gegner dagegen hält.

Für die Mannheimer läuft es aktuell sportlich sehr gut, beim kommenden Gegner ist das Gegenteil der Fall. Der FCK ist im Jahr 2021 noch ohne Sieg und konnte keines seiner vergangenen fünf Spiele gewinnen. Die Realität für die Pfälzer heißt: Tabellenplatz 16, Abstiegskampf. Der neue Mann an der Seitenlinie, Marco Antwerpen, soll nun die Saison für die Roten Teufel retten.

Aufgrund der Corona-Regeln muss auch das sonst so stimmungsvolle Südwest-Derby vor leeren Rängen ausgetragen werden. Deshalb ist es für Patrick Glöckner wichtig, den Fans zuhause auf dem Sofa einen Sieg zu schenken.

Im Hinspiel auf dem Betzenberg trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Ob es am Samstag einen Sieger im Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem FCK geben wird, sehen Sie ab 14:00 Uhr live im SWR Fernsehen, im Livestream und auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.