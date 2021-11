Waldhof Mannheim: Setzt sich der Höhenflug in Freiburg fort?

Der SV Waldhof Mannheim reist als Tabellendritter zum SC Freiburg II und könnte mit einem Sieg sogar auf Platz zwei vorrücken. In der Liga sind die Kurpfälzer seit sieben Spielen ungeschlagen.

Um die bislang letzte Niederlage des SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga zu finden, muss man im Kalender einige Seiten zurückblättern. Am 28. August, also vor mehr als zwei Monaten, unterlag die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner mit 0:1 bei Viktoria Berlin. Danach feierte Mannheim in sieben Ligaspielen vier Siege und holte dazu drei Unentschieden. Nur im DFB-Pokal musste man sich nach Verlängerung dem Bundesligisten Union Berlin geschlagen geben.

Nun geht es für die Mannheimer am Samstag (Anpfiff 14:00 Uhr, Zusammenfassung ab 17:30 Uhr im SWR Fernsehen) zum SC Freiburg II. Der Aufsteiger steht aktuell auf dem 17. Tabellenplatz und damit auf einem Abstiegsplatz. Bitter aus Sicht der Freiburger war die deutliche 0:6-Niederlage bei 1860 München am vergangenen Wochenende. Dennoch dürfe man die Freiburger "auf gar keinen Fall" unterschätzen, sagte SVW-Coach Patrick Glöckner vor der Partie im SWR-Interview.

Bartels steht erneute im Mannheimer Tor

Im Freiburger Dreisamstadion wird erneut Jan-Christoph Bartels zwischen den Pfosten des Mannheimer Tores stehen. Timo Königsmann, als Nummer eins in die Saison gegangen, habe nach seiner Corona-Quarantäne noch etwas Trainingsrückstand, so Glöckner. Zudem habe Bartels seinen Job in den vergangenen Spielen "hervorragend gemacht" und damit den Platz in der Startelf am Samstag verdient.

Sollte der SV Waldhof Mannheim in Freiburg zum achten Mal nacheinander ungeschlagen bleiben, ist sogar der Sprung auf den 2. Tabellenplatz möglich. Der VfL Osnabrück (24 Punkte) - am Samstag gegen 1860 München im Einsatz - hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto als der SV Waldhof (23).

Wirbel um Kientz-Freistellung

Auf dem Platz läuft es rund bei den Kurpfälzern, doch neben dem Spielfeld knirscht es. Die Freistellung von Sportchef Jochen Kientz am Nachmittag vor dem Pokalspiel gegen Union Berlin sowie die jüngsten Aussagen von SVW-Präsident Bernd Beetz über eine mögliche Vertuschung eines Corona-Falls sorgen weiter für Schlagzeilen.

Einen Einfluss auf die Stimmung in der Mannschaft habe die Causa Kientz aber nicht, so Glöckner. "Das ist eine Sache zwischen Verein und Jochen. Deswegen halten wir uns komplett raus", so der SVW-Trainer.