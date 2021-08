Drittligist Waldhof Mannheim hat im DFB-Pokal die zweite Runde erreicht. Die Mannheimer gewannen gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt 2:0 (0:0).

Kapitän Marcel Seegert (48.) brachte den Waldhof per Kopf in Führung. Joseph Boyamba legte vier Minuten später mit einem Lupfer (52.) nach. Frankfurts Martin Hinteregger flog eine halbe Stunde vor Spielende (62.) mit Gelb-Rot vom Platz. 12 151 Zuschauer bejubelten im Carl-Benz-Stadion den Auftritt der Gastgeber.

Frankfurt nur am Anfang dominant

Dabei kamen die Gäste aus Frankfurt besser in die Partie. Der Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, für den es sein Pflichtspieldebüt war, fehlte allerdings die Entschlossenheit in der Offensive. Mitte der ersten Halbzeit fanden dann die Mannheimer immer besser ins Spiel. Der frühere Heidenheimer Marc Schnatterer hatte sogar die Mannheimer Führung auf dem Fuß, scheiterte aber mit seinem Freistoß an Nationaltorwart Kevin Trapp (40.). In der Schlussphase des ersten Durchgangs wäre ein Treffer für die Gastgeber hochverdient gewesen, Frankfurt taumelte in die Pause.

Doppelschlag in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte Glasner seinen Routinier Makoto Hasebe für Kapitän Sebastian Rode. Den Treffer erzielte aber Waldhof-Spielführer Seegert per Kopf nach einer Schnatterer-Ecke. Boyamba legte kurz darauf für den Außenseiter nach. Erst danach wachte die Eintracht auf und erhöhte für kurze Zeit die Schlagzahl. Die Mannheimer blieben bei Kontern dennoch das gefährlichere Team. Als Hinteregger einen Gegenstoß verhinderte, sah er wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. In der Folge waren die Gastgeber sogar mehrfach dem dritten Tor nahe.

Die Mannheimer sicherten sich mit dem Einzug in die nächste Runde etwa 250.000 Euro Prämie.