Waldhof Mannheim will gegen Viktoria Köln nachlegen

Waldhof Mannheim kann am Dienstag (19:00 Uhr) im Kampf um die Aufstiegsplätze vorlegen und geht gegen Viktoria Köln als Favorit ins Rennen.

Platz vier und nur zwei Punkte Rückstand auf Eintracht Braunschweig und den 1. FC Kaiserslautern - Waldhof Mannheim kann also voller Optimismus in die Englische Woche starten. Das Team von Trainer Patrick Glöckner kann am Dienstag gegen Viktoria Köln vorlegen, denn das Spiel des FCK ist aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Gegner 1860 München verschoben worden, Braunschweig und der punktgleiche Verfolger 1. FC Saarbrücken spielen erst am Mittwoch.

Waldhof Mannheim mit Euphorie in die Englische Woche

Der Sieg gegen die Würzburger Kickers gibt den Kurpfälzern weiteren Auftrieb. Neuzugang Pascal Sohm (Mitte Januar von Dynamo Dresden verpflichtet) hat in seinem zweiten Spiel sein erstes Tor für den Waldhof erzielt und damit gezeigt, dass er die erhoffte Verstärkung sein kann. Und Fridolin Wagners Lucky Punch in der 90. Minute zum 2:1-Sieg dürfte zusätzliche Euphorie freigesetzt haben.

Bis auf Gillian Jurcher (Trainingsrückstand nach Corona-Infektion) kann Chefcoach Glöckner auf alle Leistungsträger zurückgreifen. Mit einem Sieg gegen den Tabellen-14. aus dem Rheinland spränge Mannheim automatisch auf Platz zwei und die Konkurrenz hätte den Druck, nachziehen zu müssen.