Waldhof Mannheim will gegen den SV Meppen die Trendwende

per Mail teilen

Nach zwei Niederlagen aus drei Spielen im neuen Jahr will der SV Waldhof Mannheim gegen den SV Meppen an die Leistungen der Hinrunde anknüpfen.

Seine Mannschaft müsse wieder mehr investieren, sagt Waldhof-Trainer Patrick Glöckner vor der Partie in Meppen (30.01., 14 Uhr). "Es geht darum, dass wir wissen, warum wir in der Hinrunde so gut gespielt haben und daran anknüpfen." Die Mannheimer haben zwei der drei Partien im neuen Jahr verloren: 1:3 gegen Borussia Dortmund II, 0:1 gegen Viktoria Köln. Gegen die Würzburger Kickers gewannen sie auswärts 2:1. Aktuell steht der Waldhof auf dem sechsten Platz der 3. Liga mit 37 Punkten und damit zwei Punkte hinter dem 1. FC Kaiserslautern auf Rang drei, der eine Partie weniger gespielt hat.

Trainer Glöckner über Meppen: "Sehr starker Gegner"

Gegner Meppen liegt einen Platz vor den Mannheimern, hat 39 Punkte und wie die Mannheimer zwei der drei Spiele im Jahr 2022 verloren. Glöckner warnt: "Das ist eine Mannschaft, die über eine sehr gute Offensive verfügt. Von daher müssen wir mit 100 Prozent da sein." Innenverteidiger Jesper Verlaat wird nach seiner Gelbsperre ebenso wieder im Kader sein wie Marc Schnatterer.

Vertrag mit Torjäger Martinovic verlängert

Der Verein hat zudem bekanntgegeben, dass er den auslaufenden Vertrag mit Torjäger Dominik Martinovic verlängert hat. Wie lange die neue Vereinbarung mit dem Angreifer läuft, teilten die Mannheimer nicht mit. In bisher 59 Drittliga-Spielen für die Kurpfälzer erzielte Martinovic, der 2020 von der SG Sonnenhof Großaspach nach Mannheim kam, 23 Tore. "Er hat sich zu einem der Topstürmer in der 3. Liga entwickelt, und wir sind überzeugt, dass sein großes Potenzial noch nicht ausgereizt ist", sagte SVW-Geschäftsführer Sport Tim Schork über den 24-Jährigen, der aus der Jugend des VfB Stuttgart sowie des FC Bayern München stammt.