Waldhof will Enttäuschung "abschütteln" und gegen Freiburg II punkten

Mit dem Aufstieg dürfte es für den SV Waldhof Mannheim nichts mehr werden. In der Partie am Ostermontag (19.00 Uhr) gegen den SC Freiburg II will das Team von Patrick Glöckner trotzdem alles geben und noch den "bestmöglichen Tabellenplatz erzielen".

Nach den Punktabzügen wegen der annullierten Türkgücü-Spiele und den beiden Unentschieden gegen Saarbrücken und in Zwickau ist der SV Waldhof Mannheim auf den siebten Tabellenplatz abgerutscht. Die Chancen auf den erhofften Aufstieg in die 2. Bundesliga sind damit erheblich gesunken. Hängende Köpfe bei den Spielern und ein tief sitzender Stachel beim Trainer: "Es ist immer eine blöde Situation, wenn gesteckte Ziele davonschwimmen", erklärte Patrick Glöckner bei der Pressekonferenz am Donnerstag. "Fakt ist aber auch, dass wir fünf Spiele vor Ende noch immer in der Lage sind, oben mitzuspielen", so der SVW-Coach weiter. Die erste Enttäuschung wollen er und sein Team deshalb "abschütteln, nicht mehr darüber nachdenken und wieder einen guten, spielfreudigen Fußball anbieten". Am liebsten schon in der kommenden Partie gegen den zweite Mannschaft des SC Freiburg. Ausführliche Zusammenfassung bei SWR Sport Tore, Highlights und Emotionen: Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem SC Freiburg II gibt's ab Montagabend auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport. SVW-Coach Glöckner erwartet spielstarke Freiburger Mannschaft Für das Flutlichtspiel am Ostermontag (19.00 Uhr) sind laut Vereinsangaben schon mehr als 6.500 Tickets verkauft. Mit den Freiburger Nachwuchskickern kommt eine "sehr spielstarke Mannschaft" nach Mannheim, von der Patrick Glöckner vor allem eine "gute Laufstärke" erwartet. Der wolle sein Team aber beherzt entgegenwirken. "Die Zweikampfführung wird entscheidend sein, dass wir uns die Bälle holen", sagte Glöckner und hofft auf eine bessere Effektivität als in den vergangenen Spielen. Freiburg II zuletzt drei Spiele in Folge sieglos Mit dem SC Freiburg II kommt eine Mannschaft nach Mannheim, die in ihrer ersten Drittliga-Saison die eigenen Erwartungen bislang mehr als erfüllt. Als Tabellenelfter und 40 Punkten auf dem Konto hat das Team von Thomas Stamm nichts mit dem Abstieg zu tun. Zuletzt gab es für die Breisgauer allerdings drei Niederlagen in Folge. Vergangenen Sonntag das 1:2 gegen die Münchner Löwen, bei dem der Sport-Club aber trotz zweier Platzverweise bis zum Ende aufopferungsvoll kämpfte. Auf diese Mentalität stellt sich auch Waldhofs-Coach Glöckner am Montag ein. Nachdem aber auch sein Top-Torjäger Dominik Martinovic diese Woche wieder voll mit der Mannschaft trainieren konnte, kann Glöckner in puncto Personal aus den Vollen schöpfen.