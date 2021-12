Nach einer starken Hinrunde reist der SV Waldhof Mannheim zum Rückrundenauftakt in der 3. Liga zum 1. FC Magdeburg. Dort trifft der Tabellendritte im Spitzenspiel auf den Tabellenführer.

34 Punkte nach 19 Spielen - der SV Waldhof Mannheim hat eine beeindruckende Hinrunde in der 3. Liga gespielt. Nach dem 2:1-Sieg beim TSV Havelse ist die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner Tabellendritter und hat nur einen Punkt Rückstand auf den direkten Aufstiegsrang zwei.

Zum Auftakt der Rückrunde wartet ein schwerer Gegner auf die Kurpfälzer. Am Sonntag (13:00 Uhr) tritt der SV Waldhof beim souveränen Spitzenreiter 1. FC Magdeburg an. Die Vorgabe des Trainers: "Sofort in die Zweikämpfe eintauchen", um von Beginn an "körperbetont zu spielen". Das sagte Patrick Glöckner im SWR-Interview.

Glöckner "total stolz" auf seine Mannschaft

Das Hinrunden-Fazit des Chefcoachs fällt mit Blick auf Tabellenplatz drei und eine aktuelle Serie von fünf ungeschlagenen Spielen nacheinander positiv aus. "Ich denke, das hätte keiner im Vorfeld erwartet. Deswegen können wir total stolz auf die Mannschaft sein", sagte Patrick Glöckner. Vor allem der Zusammenhalt in der Mannschaft begeistert Glöckner, davor könne man "nur den Hut vor ziehen", so der Trainer.

Waldhof Mannheim mit guter Auswärtsbilanz

Besonders in der Fremde lief es für die Kurpfälzer zuletzt richtig gut. Drei Auswärtssiege nacheinander mit acht erzielten Treffern - eine optimale Ausbeute für das Glöckner-Team.

Tipp: Highlights von Magdeburg - Waldhof auf YouTube Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie 1. FC Magdeburg - SV Waldhof Mannheim zeigen wir am Sonntag auf dem YouTube-Kanal von SWR Sport.

Schork gegen Schork

Um diese Serie fortzusetzen, bedarf es erneut einer konzentrierten Leistung in Magdeburg. In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt kommt es zudem zu einem Vater-Sohn-Duell. Otmar Schork, Sportdirektor des 1. FC Magdeburg, trifft auf Tim Schork, der als Scout bei Waldhof Mannheim arbeitet und nach der Trennung von Jochen Kientz zusätzlich die Aufgaben des Sportlichen Leiters übernimmt.