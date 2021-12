Waldhof Mannheim beim Schlusslicht TSV Havelse gefordert

Der SV Waldhof Mannheim spielt eine hervorragende Hinrunde in der 3. Liga. Diese soll mit einem Sieg beim Tabellenletzten TSV Havelse veredelt werden.

Die Vorzeichen sind eigentlich klar: Der Tabellendritte Waldhof Mannheim geht am Samstag (14:00 Uhr, live im SWR Fernsehen und Stream) als klarer Favorit ins Duell mit dem Drittliga-Neuling TSV Havelse. Nicht nur die Tabellenkonstellation spricht für die Kurpfälzer, auch die jüngste Ergebnis-Kurve: Während Havelse in den vergangenen vier Ligaspielen ohne Sieg blieb, ging Mannheim aus der selben Anzahl an Spielen ungeschlagen hervor und holte dabei acht von zwölf Punkten. Dennoch sei die Partie kein Selbstläufer, so Waldhof-Coach Patrick Glöckner.

Die Mannschaft des TSV Havelse habe hinten eine "gute Kompaktheit" und spiele mittlerweile "mit sehr viel Selbstvertrauen", so Glöckner. Nach sieben verlorenen Spielen nacheinander zu Saisonbeginn hat Havelse nun zwölf Punkte auf dem Konto und holte zuletzt einen Zähler beim 0:0-Unentschieden in Osnabrück. Für die Mannheimer gehe es darum, "geduldig zu sein" und "die PS wieder auf die eigene Spur zu bekommen", sagt Cheftrainer Glöckner.

Glöckner: Nur Rossipal und Gohlke fehlen

Personell kann Glöckner fast aus dem Vollen schöpfen. Nur Alexander Rossipal und Gerrit Gohlke stehen nicht zur Verfügung. Gut möglich, dass der Waldhof-Coach auf die selbe Startformation zurückgreift wie in den vergangenen vier Spielen. "Normalerweise sagt man ja, wenn es läuft gibt es keinen Grund zu wechseln", so Patrick Glöckner, "du kannst froh sein, wenn deine Mannschaft die Automatismen gefunden hat und so zusammenspielt, wie du dir das vorstellst." Dennoch wollte Glöckner "ein oder zwei Veränderungen" für die Startelf am Samstag nicht kategorisch ausschließen.

Erste Duelle zwischen Havelse und Mannheim vor 30 Jahren

Am Samstag kommt es zum insgesamt dritten Duell zwischen den beiden Vereinen. Zweimal begegneten sich der TSV Havelse und der SV Waldhof Mannheim in der Saison 1990/1991 in der 2. Bundesliga. Das Spiel in Havelse endete 1:1-Unentschieden, in Mannheim gewann der SV Waldhof mit 4:3. Damals unter anderem in der Mannheimer Startelf: Christian Wörns, Dieter Hecking und Gerd Dais.

Von der 2. Bundesliga ist der SV Waldhof zumindest mit Blick auf den aktuellen Tabellenstand nicht weit entfernt. Die Kurpfälzer stehen auf dem Relegationsplatz drei, nur ein Punkt trennt Mannheim vom Tabellenzweiten. 31 Punkte aus 18 Spielen - das ist bislang die beste Ausbeute in der eigenen Drittliga-Historie. Ein Sieg gegen Havelse, und Mannheim könnte die Hinrunde mit starken 34 Punkten abschließen.

Spielort: Hannover statt Havelse

Das Spiel am Samstag findet in der Arena von Hannover 96 statt. Der Grund: Das Wilhelm-Langrehr-Stadion, eigentlich die Heimspielstätte des TSV Havelse, hat eine Kapazität von 3.500 Plätzen und ist nicht drittligatauglich. Deshalb trägt der TSV seine Heimspiele in der 3. Liga aktuell im etwas mehr als zehn Kilometer entfernten Hannover aus.