Waldhof Mannheim mit Remis im Spitzenspiel beim SV Meppen

Der SV Waldhof Mannheim hat im Spitzenspiel der 3. Liga beim SV Meppen einen Sieg verpasst. Trotz einer ansprechenden Leistung der Gäste reichte es nur zu einem 1:1 (1:1).

Nach dem Fehlstart ins neue Jahr mit zwei Pleiten in drei Spielen wollte der SV Waldhof Mannheim beim SV Meppen Wiedergutmachung leisten und den Anschluss an die Aufstiegsränge der 3. Liga halten. Doch mit ihrer ersten richtigen Chance gingen die Emsländer bereits in der 6. Minute durch ihren Toptorjäger Luka Tankulic in Führung - sein zwölfter Saisontreffer.

Sohm trifft per Kopf zum Ausgleich

Der SVW zeigte sich allerdings unbeeindruckt und übernahm die Spielkontrolle. In der 23. Minute war dann Winter-Neuzugang Pascal Sohm per Kopf nach einem Freistoß von Marc Schnatterer zur Stelle und glich zum 1:1 aus. Auch im Anschluss war der Waldhof die bessere Mannschaft, konnte allerdings aus seiner Überlegenheit bis zur Halbzeitpause kein weiteres Kapital schlagen.

In der zweiten Halbzeit hatten die Mannheimer den besseren Start. Abwehrspieler Gerrit Gohlke tauchte in der 49. Minute frei vor dem Meppener Tor auf, scheiterte aber an Keeper Eric Domaschke. Die Gäste-Chance blieb allerdings für längere Zeit das einzige Highlight, beide Teams waren in dieser Phase darauf bedacht, keine Fehler zu machen.

Beiden Mannschaften fehlt der Mut

Auch in der Schlussphase fehlte beiden Mannschaften der Mut, auf das entscheidende Tor zu spielen. Klare Chancen blieben Mangelware, so dass es letztlich 1:1 hieß.

SV Meppen - SV Waldhof Mannheim 1:1 (1:1) SV Meppen: Domaschke - Dombrowka, Ballmert, Al-Hazaimeh, Bünning (32. Jesgarzewski) - Blacha, Bähre (83. Piossek) - Guder (76. Hemlein), Tankulic, Faßbender (83. Ametov) - L. Krüger (76. Sukuta-Pasu) SV Waldhof Mannheim: Königsmann - N. Sommer, Gohlke, Seegert, Rossipal (76. Donkor) - Schnatterer, F. Wagner (83. Russo), Höger, Costly (72. Boyamba) - Sohm, Lebeau Schiedsrichter: Christof Günsch (Marburg) Zuschauer: 500 Tore: 1:0 Tankulic (6.), 1:1 Sohm (23.)

Durch das Remis treten beide Klubs tabellarisch auf der Stelle. Meppen ist Vierter, punktgleich (40) mit dem Dritten 1. FC Saarbrücken. Der Waldhof liegt auf Rang sechs mit 38 Zählern in Lauerstellung, doch nur vier Punkte in vier Pflichtspielen dieses Jahr sind eine magere Ausbeute.